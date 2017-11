Recyc-Québec et Éco Entreprises Québec promettent des solutions à la crise du recyclage

Recyc-Québec et Éco Entreprises Québec affirment que les matières récupérées au Québec ne finiront pas au dépotoir, malgré la fermeture des frontières chinoises aux centaines de milliers de tonnes de matières récupérées par les citoyens québécois.

Dans un communiqué conjoint publié mardi dans la foulée des révélations du Devoir sur la crise du recyclage, la société d’État et le représentant des entreprises qui financent la récupération ont annoncé la mise sur pied d’une « équipe coordonnée » pour trouver des solutions à la gestion des matières récupérées.

Recyc-Québec et Éco Entreprises Québec (EEQ) s’entendent dans un premier temps pour éviter l’enfouissement des matières, « même en solution de dernier recours ou en “solution temporaire” ». Pour la présidente-directrice générale d’EEQ, Maryse Vermette, il en va de la « confiance » des Québécois dans le système de recyclage.

L’objectif « principal » est toutefois de parvenir à améliorer la « qualité » du tri des matières dans les centres de tri de la province, de façon à pouvoir trouver de nouveaux acheteurs. Cela pourrait nécessiter des investissements en développement technologique, selon Mme Vermette.

Qui plus est, on espère développer de nouveaux débouchés « locaux » pour les matières récupérées. En clair, on souhaite augmenter la part des matières qui sont recyclées au Québec. Un souhait également exprimé par la ministre de l’Environnement, Isabelle Melançon.

Il s’agirait cependant d’un changement de cap majeur puisque, à l’heure actuelle, plus de 60 % des matières récupérées au Québec sont exportées pour être recyclées. Le Québec récupère chaque année plus de 800 000 tonnes de matières, dont 700 000 tonnes de papier et de carton.