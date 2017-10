Questerre mousse son projet de «gaz propre» au Congrès de l’APGQ

À terme, Questerre veut pouvoir avoir recours à de nouveaux procédés et à de nouvelles technologies qui marqueront une avancée significative.

Une pétrolière albertaine profitera du congrès annuel de l’industrie des hydrocarbures québécoise, qui s’ouvre dimanche à Montréal, pour mousser son « projet de gaz propre » pour le Québec.

Ce projet de l’entreprise Questerre, le « Clean Gas initiative », vise ultimement à exploiter des réserves de gaz naturel notamment dans les régions de Lotbinière et de Bécancour. Les visées de la pétrolière coïncident avec la toute récente déclaration du nouveau ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Pierre Moreau, selon laquelle le Québec aurait tort de ne pas exploiter ses hydrocarbures et de se priver des revenus qu’ils pourraient générer.

La première étape du projet « Clean Gas initiative » consiste à préparer une étude exhaustive, tenant compte de tous les impacts du développement de l’industrie du gaz naturel, en se fixant comme objectif de les « réduire dramatiquement », comme l’a résumé le président de Questerre, Michael Binnion, dans une entrevue avec La Presse canadienne.

L’étude se penchera sur tous les types d’extraction, entre autres la fracturation hydraulique, un procédé controversé qui consiste à fissurer le couvert rocheux à l’aide d’un fluide sous pression pour accéder aux gisements.

Le congrès de l’industrie, regroupée dans l’Association pétrolière et gazière du Québec (APGQ), se déroulera jusqu’à mardi dans un hôtel montréalais et consacrera un atelier au projet de Questerre.

« Ce n’est pas de la promotion, nous faisons de vraies études et de vrais progrès », a affirmé M. Binnion, qui est également président de l’APGQ. Ce genre de « projet de gaz propre » existe déjà dans d’autres pays, comme la Norvège et les États-Unis, a-t-il poursuivi.

Il s’agira d’une étude technique et de faisabilité, une démarche « indépendante », a précisé M. Binnion, menée par des ingénieurs, des techniciens, des entreprises de services mandatées par Questerre, qui compileront notamment un vaste corpus de données qui existe déjà, par exemple sur les centaines de puits qui ont déjà été forés au Québec.

Ce ne sera pas un exercice seulement théorique, mais il ne sera pas nécessaire d’exiger des autorisations supplémentaires des autorités gouvernementales pour effectuer le travail sur le terrain, a spécifié le grand patron de Questerre.

Des dizaines de spécialistes oeuvreront sur ce projet, « les meilleurs ingénieurs, les meilleures entreprises », a-t-il ajouté, pour plusieurs mois.

À terme, Questerre veut pouvoir ainsi avoir recours à de nouveaux procédés et à de nouvelles technologies qui marqueront une avancée significative par rapport aux anciens.

« Si l’étude de faisabilité est positive, il n’y a pas de raison de ne pas la mettre en oeuvre » à des fins d’exploitation, a résumé M. Binnion.

Acceptabilité sociale

Immanquablement, l’enjeu de l’acceptation par les populations va s’imposer, après des années de controverses sur les gaz de schiste et d’opposition féroce de militants écologistes.

D’entrée de jeu, le dirigeant de Questerre a déclaré que « nous n’irons pas travailler dans les communautés qui ne veulent pas », tout en ajoutant : « Nous serons heureux de travailler avec les municipalités qui sont intéressées par les résultats [de l’étude] et de nous pencher sur les enjeux qui les préoccupent, la qualité de l’eau », etc.

L’organisation écologiste Greenpeace a contesté le bien-fondé de l’exercice de Questerre en plus de le tourner en ridicule. Selon son porte-parole, Patrick Bonin, l’industrie pétrolière veut simplement se donner un « nouveau visage » pour arriver aux mêmes fins, c’est-à-dire extraire les gaz de schiste avec la fracturation hydraulique, une technique bannie dans plusieurs pays.

M. Bonin s’est moqué de l’appellation « clean gas » (« gaz propre »), en la comparant à celle de « clean coal » (« charbon propre »), utilisée par l’industrie américaine.