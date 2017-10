Québec veut permettre aux municipalités de se soustraire aux projets d’hydrocarbures

Changement de cap majeur à Québec. Le nouveau ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Pierre Moreau, affirme que le gouvernement a l’intention de permettre aux municipalités de soustraire des portions de leur territoire aux projets pétroliers et gaziers. Il reconnaît du même souffle qu’« il n’y a pas d’acceptabilité sociale à l’égard de la fracturation », un procédé que Québec compte pourtant autoriser.

Appelé à réagir aux informations publiées dans Le Devoir mercredi matin au sujet de l’omniprésence des permis d’exploration pétrolière et gazière au Québec, le ministre Moreau a révélé que le gouvernement Couillard a l’intention de changer d’approche avec les municipalités, qui ont critiqué la préséance des droits accordés aux entreprises.

Québec compte donc revoir les « orientations gouvernementales en matière d’aménagement du territoire », dans le contexte des projets d’hydrocarbures. L’objectif, a précisé le ministre, est d’accorder aux municipalités et aux MRC « des pouvoirs qu’elles n’ont pas à l’heure actuelle en matière d’aménagement du territoire ».

Ces pouvoirs, qui restent toutefois à définir, devraient leur permettre de « soustraire des parties de leur territoire à l’exploration pétrolière et gazière, ce qu’elles ne peuvent pas faire à l’heure actuelle ».

Permis en vigueur

Le gouvernement n’a pas, pour le moment, l’intention d’annuler purement et simplement des permis. Il y en a plus de 300 en vigueur actuellement au Québec. Ces droits, accordés au fil des ans, couvrent plus de 53 225 km2 de territoire, essentiellement dans la vallée du Saint-Laurent, dans le Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie.

Le nouveau responsable de l’Énergie et des Ressources naturelles a précisé que le gouvernement a demandé des « avis » sur les façons de procéder tout en respectant les « droits » des entreprises. « Je veux voir quelles sont les possibilités qui s’offrent au gouvernement », a-t-il dit. Mais aussi, il a indiqué qu’il a demandé à son ministère de lui fournir un « inventaire des permis », mais aussi une « cartographie des zones et territoires touchés par les permis ».

Le ministre Pierre Moreau a reconnu que les projets pétroliers et gaziers soulèvent des questions pour les élus municipaux, notamment en Gaspésie. Il a d’ailleurs dit qu’une rencontre aurait lieu sous peu, avec des élus de la région.

Non à la fracturation

M. Moreau a également admis que la fracturation hydraulique était rejetée par une part importante de la population québécoise. « Nous sommes très conscients du fait qu’il n’y a pas d’acceptabilité sociale à l’égard de la fracturation », a-t-il laissé tomber.

Officiellement, le gouvernement Couillard a pourtant l’intention d’autoriser cette méthode d’extraction d’énergies fossiles, en vertu des dispositions de la Loi sur les hydrocarbures, adoptée sous le bâillon en décembre dernier. Les projets de règlement déposés récemment par le gouvernement laissent même entendre que ce procédé pourrait être utilisé sous des zones résidentielles, mais aussi des milieux naturels protégés.

Pierre Moreau a toutefois indiqué mercredi qu’il compte prolonger la période de consultations sur ces projets de règlement, dont les municipalités ont demandé le retrait. Québec reconnaît que la période de consultations coïncidait avec la période électorale municipale. Les consultations seront donc prolongées jusqu’au 8 décembre, a dit le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles.

Il a du même souffle ouvert la porte à une révision des distances minimales qui seront permises entre les forages les zones habitées. Celles-ci sont actuellement fixées à 175 mètres. Les pétrolières et les gazières pourraient également forer à 275 mètres des garderies, des hôpitaux et des écoles, mais aussi à 60 mètres des parcs nationaux et des aires protégées.

« Le message à envoyer, il est clair : nous sommes dans une période de transition énergétique. Il est clair qu’à terme, les carburants fossiles sont appelés à être remplacés totalement par des énergies vertes », a fait valoir le ministre. Le gouvernement, a-t-il ajouté, veut gérer cette « transition » avec les gouvernements locaux que sont les municipalités et les MRC.