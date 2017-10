Russ Girling explique que TransCanada ne poursuivra pas ses démarches pour le projet Énergie Est et pour le Réseau Principal Est.

TransCanada annonce qu’elle met fin aux projets de l'oléoduc Énergie Est et du Réseau Principal Est.



Dans un communiqué publié jeudi, le président et chef de la direction de TransCanada, Russ Girling, explique la décision par les résultats d’une analyse approfondie des nouvelles exigences liées au projet.



M. Girling ajoute que TransCanada avisera l’Office national de l’Énergie (ONÉ) qu’elle ne poursuivra pas ses démarches pour les projets Énergie Est et pour le Réseau Principal Est et que ceux-ci seront retirés du processus d’examen environnemental entrepris par le ministère québécois du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.



L’oléoduc Énergie Est, un projet dont la valeur a été évaluée à 15,7 milliards de dollars, devait acheminer quotidiennement 1,1 million de barils de pétrole des sables bitumineux de Hardisty, en Alberta jusqu’au Nouveau-Brunswick, en passant par le Québec et l’Ontario.

D’autres détails suivront.