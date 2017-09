Trans Mountain demande une exemption à l’ONE

Calgary — Kinder Morgan Canada a demandé à l’Office national de l’énergie (ONE) de l’exempter d’une condition d’approbation du projet de prolongement de l’oléoduc Trans Mountain parce que cela pourrait retarder le projet. Shawn Denstedt, un avocat du cabinet Osler, Hoskin Harcourt, qui représente la filiale de Kinder Morgan Canada, Trans Mountain, a écrit dans une lettre à l’ONE que son client a besoin d’être autorisé à installer des nattes pour dissuader la reproduction des poissons dès que possible avant la saison du frai. L’Office national de l’énergie a indiqué à l’entreprise la semaine dernière qu’elle devait arrêter d’installer ces tapis dissuasifs en plastique parce qu’ils sont considérés comme de la construction et que l’entreprise n’a pas encore obtenu toutes les autorisations pour la construction du pipeline. Me Denstedt a déclaré que si l’organisme de réglementation n’accède pas rapidement à la demande de Trans Mountain, l’installation des nattes et la construction des ouvrages qui y sont associés pourraient être retardées d’un an, ce qui pourrait avoir une incidence sur la date d’achèvement du projet.