Les «néonics» et les abeilles

« L’utilisation des néonicotinoïdes ne tue pas les abeilles » ?J’ai lu avec stupéfaction l’article de M. Overbeek dans Le Devoir du 20 septembre 2017. Je respecte l’agronome, mais quand il s’agit de chimie, de toxicologie, de biologie et d’entomologie, je ne peux que conseiller à M. Overbeek de rester sur son terrain.

En effet, les meilleurs spécialistes mondiaux de ces disciplines ont publié un bon millier d’études scientifiques pour conclure exactement le contraire de l’opinion de M. Overbeek, qui est très mal informé. Il ignore l’accumulation des expertises indépendantes et officielles (notamment européennes) ayant conduit depuis une bonne quinzaine d’années à des interdictions successives. Il omet de préciser que l’enquête qu’il choisit de citer est justement en dehors du champ d’investigation des pesticides et que son autre source (le Réseau biodiversité pour les abeilles) est très étroitement liée à l’agrochimiste BASF.

On est en droit de se demander si M. Overbeek ne serait pas lui-même en situation de conflit d’intérêts. Quoi qu’il en soit, il exprime une opinion totalement contraire à ce que la science démontre. L’utilisation des néonicotinoïdes tue les abeilles. C’est d’ailleurs le sens du titre d’un article paru dans le journal scientifique Science le 14 novembre 2014 : « The trouble with neonicotinoids : Chronic exposure to widely used insecticides kills bees and many other invertebrates ».