Le vaste projet de développement immobilier de Pierrefonds-Ouest présente un « problème majeur d’acceptabilité sociale » et son élaboration a manqué de transparence, conclut l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) dans un rapport très critique publié vendredi matin.

L’OCPM, qui avait mené des consultations au cours du printemps dernier, juge que le projet comporte encore trop d’inconnues et que le manque de transparence et les lacunes en matière de gouvernance ont polarisé les opinions et suscité la suspicion chez les citoyens.

« Le projet soulève un problème majeur d’acceptabilité sociale », indique l’OCPM, qui signale que les promoteurs et propriétaires fonciers auraient été associés à la planification du projet depuis une dizaine d’années. Ainsi, écrivent-ils, il peut paraître paradoxal qu’une « consultation en amont » ait été menée alors qu’un Programme particulier d’urbanisme (PPU) semble déjà être en élaboration depuis des années.

Selon les commissaires, les citoyens jugent que la Ville n’agit pas de façon exemplaire en juxtaposant un écoterritoire à un projet domiciliaire. Les participants à la consultation ont d’ailleurs exprimé leur confusion à l’égard de ce projet.

Il faudra documenter plusieurs aspects du dossier relativement au plan de protection de la biodiversité, aux bénéfices collectifs, aux transports et à la mobilité ainsi qu’au respect des engagements internationaux en matière d’environnement, souligne l’organisme de consultation.

L’OCPM recommande donc d’actualiser ces données et de poursuivre la planification du secteur en incluant, cette fois, toutes les parties prenantes, dont les citoyens et groupes environnementaux. L’Office suggère à la Ville de proposer plusieurs scénarios, « allant de la protection intégrale du territoire à un ratio différent de protection et de développement immobilier ».

Rappelons que le projet Cap Nature prévoit la construction de 5500 logements, la protection de 180 hectares de milieux naturels et l’agrandissement du parc nature de l’Anse-à-l’Orme. Il alimente une vive controverse depuis plus d’un an. Une étude publiée par la Fondation David Suzuki en février 2016 révélait que le projet serait construit dans un « pôle important de biodiversité » qui abrite 17 espèces de reptiles et d’amphibiens, dont certains à statut précaire, ainsi que 219 espèces d’oiseaux.