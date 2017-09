Du coke de pétrole albertain brûlé au Québec?

Ainsi, ce sera du coke de pétrole qui servira de combustible pour alimenter les hauts fourneaux de la cimenterie McInnis adossée au fragile golfe du Saint-Laurent. Ce produit est reconnu pour ses fortes émissions d’oxydes d’azote lors de sa combustion. Cette merveille résiduelle est issue du traitement du pétrole par les raffineries. Mais le coke est également obtenu lors du préraffinage des sables bitumineux. Je m’interroge. Se pourrait-il que le coke de pétrole utilisé à la cimenterie McInnis provienne de l’Alberta, immense productrice de ce produit à ne plus savoir quoi en faire ? Si cette hypothèse est plausible, voilà une bien belle manière de se débarrasser de ce résidu toxique. On envoie le coke de pétrole par train de l’ouest du pays pour qu’il finisse sa course des milliers de kilomètres plus loin à l’est, en Gaspésie. On brûle le tout en catimini et les vents dominants s’occuperont de disséminer le tout vers Terre-Neuve. La boucle est bouclée.