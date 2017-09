La moitié des espèces au Canada menacées

La population de la moitié de 903 espèces canadiennes d’oiseaux, de poissons, de mammifères, de reptiles et d’amphibiens s’est effondrée au cours des 40 dernières années, prévient une nouvelle étude. Ces espèces ont perdu 83 % de leurs individus entre 1970 et 2014, selon le rapport dévoilé jeudi par le Fonds mondial pour la nature (WWF). Le président du WWF, David Miller, a dit que, en règle générale, la Loi canadienne sur les espèces en péril ne semble avoir eu aucun effet et qu’il est maintenant « incroyablement urgent » de mettre fin au déclin.