Le bilan du séisme au Mexique s’élève à 96 morts

Mexico — Le bilan du séisme d’une magnitude de 8,2 qui a frappé jeudi soir le sud du Mexique est passé à 96 morts, après l’annonce de six nouveaux décès dans l’État de Oaxaca, le plus affecté du pays, a annoncé lundi la présidence. Eduardo Sanchez, le porte-parole de la présidence a confirmé à l’AFP l’information donnée par le gouverneur de Oaxaca, Alejandro Murat, à une télévision locale. M. Sanchez a également annoncé le déplacement du président mexicain, Enrique Peña Nieto, lundi dans cette zone, où sont prévues des distributions de vivres et de couvertures.