Climatosceptiques ou climatonégationnistes?

Il faut bien nommer les choses pour que les mots décrivent au plus près le réel. Il faut donc appeler « climatonégationnistes » ceux que l’on nomme jusqu’ici « climatosceptiques ». La personne sceptique est celle qui évite l’approbation naïve et demande des preuves solides avant d’être convaincue. Il y a dans cette attitude un certain nombre de vertus que ne possèdent certainement pas ceux qui nient l’évidence scientifique : les humains sont responsables du réchauffement de la planète.

Dans le domaine des changements climatiques, les preuves sont solides et formidablement confirmées par des prévisions devenues réalité. Depuis plus d’un quart de siècle, les événements extrêmes se succèdent comme prévu. Grand verglas, incendies dévastateurs, inondations historiques et ouragans monstres occupent la une de nos journaux. Les températures se réchauffent, les glaciers fondent, le niveau des océans monte. Il y a déjà plus d’un siècle qu’on a compris le rôle du CO2 dans l’atmosphère. Il y a des décennies que les climatologues nous expliquent la mécanique du climat et nous préviennent que les gaz à effet de serre auront des conséquences dramatiques. Des milliers de scientifiques répètent la même chose depuis des années. Comment se fait-il qu’une société dont le bien-être est fondé sur la science puisse refuser celle-ci quand elle parle de climat ?

Servir leurs intérêts

C’est que les climatonégationnistes ont de formidables outils et de grands moyens. Des think tanks de droite aux pétrolières, les gens qui tirent leur richesse des énergies fossiles sont nombreux à propager une idéologie qui sert leurs intérêts. Financièrement menacés, ils consacrent des centaines de millions à nier l’évidence. Avec un certain succès d’ailleurs. De sorte qu’une partie importante de la population finit par croire que ce problème n’existe pas. Nos radios poubelles ne manquent pas une occasion de renforcer cette absurdité avec le résultat que les gens de la capitale nationale sont presque deux fois plus susceptibles d’être climatonégationnistes que le reste de la province.

Manque de motivation

Nos gouvernements agissent peu pour contrer cette menace parce que les citoyens sont relativement peu motivés. Il est normal qu’un tel déferlement de faussetés finisse par laisser dans le paysage un flou artistique qui n’incite pas à l’action. En les qualifiant de « sceptiques », on donne l’impression que leurs hésitations sont justifiées.

Or, il n’en est rien. Le consensus sur la question atteint une telle hauteur qu’il ferait agir tout gouvernement s’il touchait à la santé ou à l’économie. Mais quand il s’agit des changements climatiques, comme les conséquences sont plus lointaines, le sens de l’urgence disparaît sous les hésitations injustifiées de ceux que l’on nomme erronément climatosceptiques.

Décrivons la réalité au plus près et demandons à nos journalistes et politiciens de la nommer avec rigueur : nous sommes bien en présence de la négation d’un consensus scientifique qu’il faut réaffirmer en utilisant le vocabulaire qui en révèle la néfaste nature.