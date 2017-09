Saint-Adolphe-d’Howard: Hydro-Québec pourrait analyser l’option de l’enfouissement

Alors qu’Hydro-Québec a reçu le feu vert cette semaine pour lancer la construction d’une ligne électrique dans les Laurentides, la société d’État pourrait devoir analyser l’option d’un enfouissement partiel, proposée par la municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard. Inquiète de voir le projet créer des « effets négatifs et irréversibles » sur le paysage, l’environnement et le développement économique du territoire, la mairesse Lisette Lapointe a rencontré le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Pierre Arcand, vendredi, pour lui soumettre une étude proposant un enfouissement partiel sur 10 km dans le secteur de la municipalité. « Enfin, l’option […] pourra être analysée. Nous avons la chance inouïe de disposer d’un chemin existant qui pourrait recevoir facilement cette infrastructure et éviter le saccage de nos paysages et de notre économie récréotouristique », a indiqué Mme Lapointe.