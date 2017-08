Feu vert à Hydro-Québec pour sa ligne électrique dans les Laurentides

Hydro-Québec a obtenu les dernières autorisations nécessaires pour lancer les travaux de construction d’une nouvelle ligne électrique dans les Laurentides, malgré la vive opposition de la municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard.

La société d’État a confirmé au Devoir lundi qu’elle a reçu son certificat d’autorisation du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Ce feu vert du gouvernement était nécessaire pour commencer les travaux de déboisement et de construction de la ligne à 120 kV du Grand-Brûlé-Dérivation Saint-Sauveur.

Selon ce qu’a également précisé Hydro-Québec, les travaux de déboisement prévus dans les municipalités de Mont-Tremblant, Saint-Faustin-Lac-Carré et Montcalm débuteront « d’ici la mi-septembre ». Les travaux de déboisement dans les municipalités de Saint-Adolphe-d’Howard, Val-David, Val-Morin et Sainte-Adèle seront lancés un peu plus tard cet automne.

Ligne en 2018

Hydro-Québec prévoit en outre commencer la construction de sa nouvelle ligne électrique « à partir du début de l’année 2018 », pour une mise en service prévue la même année.

Si cette ultime autorisation — après le feu vert de la Régie de l’énergie en 2016 — satisfait la société d’État, le projet a toutefois été vivement dénoncé par des citoyens et des élus de la région.

Cette ligne passera à travers la municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard, qui a réclamé pendant des mois un changement dans le tracé. Saint-Adolphe-d’Howard et la Municipalité régionale de comté des Pays-d’en-Haut ont d’ailleurs contesté l’évaluation technique d’Hydro-Québec et les potentiels impacts environnementaux du projet.

Selon elles, ce projet risque d’avoir des « effets négatifs et irréversibles » sur le paysage, l’environnement et le développement économique du territoire.