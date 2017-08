L’ONE évaluera les gaz à effet de serre du projet Énergie Est

Changement de cap majeur dans l’évaluation fédérale du pipeline Énergie Est, de TransCanada. Après avoir refusé de tenir compte des émissions de gaz à effet de serre imputables à ce projet, l’Office national de l’énergie (ONE) a annoncé mercredi qu’elle examinera cette question dans le cadre de la nouvelle étude de ce projet d’exportation de pétrole des sables bitumineux.

L’Office national de l’énergie a fait connaître en fin de journée la liste des « sujets » qui seront étudiés dans le cadre de son évaluation des projets Énergie Est et Réseau principal Est. Ces sujets permettent de déterminer quels éléments pourront être abordés par les participants aux audiences pour le projet ce pipeline de 4600 kilomètres.

Contrairement au refus de discuter des gaz à effet de serre (GES) qui prévalait dans le cadre de la première évaluation, annulée à la fin de 2016, l’ONE a décidé cette fois de tenir compte des émissions « en amont et en aval afin de déterminer si ces projets sont dans l’intérêt public ».

Les GES « en amont » comprennent « l’extraction, la transformation, la manutention et le transport » du pétrole des sables bitumineux et le pétrole de schiste qui circulera dans le pipeline. Les émissions « en aval » incluent notamment le raffinage, « le transport et la combustion au moment de l’utilisation finale ».

400 millions de barils

La question des GES est un enjeu majeur du projet, puisque le pipeline de TransCanada transporterait chaque année plus de 400 millions de barils de pétrole des sables bitumineux. Selon une évaluation du groupe Pembina, les émissions liées à la seule production pourraient dépasser les 32 millions de tonnes de GES chaque année. Cela équivaut au bilan de tout le secteur du transport routier au Québec.

L’inclusion de la question des gaz à effet de serre dans l’examen d’Énergie Est était d’ailleurs réclamée par les groupes environnementaux depuis le dépôt du projet par TransCanada, en 2014.

La pétrolière albertaine s’opposait cependant à l’inclusion de la question des GES dans l’étude du projet par l’ONE. Dans une lettre transmise uniquement en anglais à l’organisme, en juin dernier, l’entreprise affirme que l’évaluation des émissions de gaz à effet de serre par l’organisme fédéral « serait complètement redondante et inutile »».

Selon TransCanada, cette évaluation revient uniquement au gouvernement fédéral, et non à l’Office. Elle rappelle ainsi les mesures de « transition » annoncées par le gouvernement Trudeau en janvier 2016. Celles-ci prévoient que le fédéral tiendra compte des émissions de GES dans l’étude d’Énergie Est.

Effets environnementaux

Outre la question climatique, l’Office entend évaluer « davantage » les risques de déversement de pétrole, mais aussi les « conséquences possibles » et les mesures d’intervention en cas d’accident. Des inquiétudes à cet effet ont déjà été exprimées par des municipalités au Québec. Il faut dire que le pipeline Énergie Est, qui traverserait le territoire sur une distance de 625 kilomètres, franchirait plusieurs dizaines de cours d’eau de la province, dont certains servent de sources d’eau potable.

« La décision prise aujourd’hui pose les fondements d’une évaluation en profondeur qui s’appuiera sur la science, les connaissances traditionnelles des peuples autochtones et d’autres éléments de preuve pertinents », a fait valoir l’ONE, dans le communiqué diffusé mercredi.

On ne sait toutefois pas encore quand doivent débuter les audiences publiques pour ce projet de pipeline, qui servira majoritairement à exporter du pétrole en provenance de l’Alberta (pétrole des sables bitumineux) et du Dakota du Nord (pétrole de schiste).

Avenir incertain

Ces nouvelles lignes directrices de l’ONE sont rendues publiques alors que l’avenir de cet organisme est plus incertain que jamais. Le rapport du groupe d’experts mandaté par Ottawa pour proposer des moyens de moderniser l’ONE recommande carrément de démanteler l’organisation et de le remplacer par une nouvelle structure.

« Lors de nos consultations, les Canadiens nous ont parlé d’un ONE envers lequel nombre de citoyens et de groupes ont fondamentalement perdu confiance », y constatent les auteurs, ajoutant que le processus d’examen « est largement perçu comme s’il avait été conçu pour accélérer les décisions en faveur de l’industrie ».

Les groupes environnementaux, mais aussi le gouvernement Couillard, jugent d’ailleurs qu’Ottawa devrait attendre d’avoir achevé la modernisation de l’Office national de l’énergie avant de relancer l’évaluation du projet Énergie Est. Malgré tout, le gouvernement Trudeau a affirmé à plusieurs reprises qu’il avait pleinement confiance en l’ONE.

L’ONE, qui a donné son aval à plusieurs projets de pipelines controversés, a essuyé de vives critiques dans le dossier Énergie Est. Celles-ci se sont amplifiées l’an dernier, après qu’on eut appris que des membres du comité d’audience du pipeline, mais aussi le président de l’ONE, avaient tenu une rencontre secrète avec Jean Charest, alors que ce dernier était consultant pour TransCanada.