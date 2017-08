C.-B.: la SOPFEU envoie des renforts

Québec — Le Québec envoie des ressources supplémentaires en Colombie-Britannique, où les autorités sont toujours aux prises avec des incendies de forêt. Deux nouvelles sections de pompiers forestiers participeront ainsi à la lutte qui est actuellement menée dans cette province. Ces ressources remplaceront les 43 pompiers forestiers du Québec déployés depuis le 18 juillet dernier, dont le retour est prévu jeudi. De plus, quatre avions-citernes du Québec se sont envolés vers Kamloops durant la fin de semaine dernière. Ces effectifs s’ajoutent aux ressources et équipements déjà déployés par la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU). Le Québec vient en aide à la Colombie-Britannique en tant que signataire d’un accord d’aide mutuelle en cas d’incendies de forêt. Plus de 3700 personnes oeuvrent actuellement dans la province, qui pourrait recevoir cette semaine des renforts provenant du Mexique.