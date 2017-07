L’après-Anticosti

Depuis que le gouvernement Couillard a annoncé, en janvier dernier, son intention de protéger tout le territoire de l’île d’Anticosti et d’appuyer sa candidature à la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, l’arrêt complet et définitif des forages était incontournable.

Sans surprise, le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Pierre Arcand, a mis un terme à l’exploration et à l’exploitation pétrolière et gazière sur l’île dans un arrêté ministériel vendredi.

Pour honorer les malheureux contrats signés par le gouvernement Marois, des ententes ont été signées avec trois des cinq entreprises qui convoitaient le sous-sol d’Anticosti. Junex, Corridor Ressources et Maurel Prom obtiendront une compensation globale de 41,4 millions de dollars, ce qui correspond pratiquement à leurs dépenses d’exploration réalisées à ce jour sur l’île. Il reste à conclure des ententes similaires avec Pétrolia et Trans American. Quoi qu’il en soit, le règlement définitif coûtera beaucoup moins que les 200 millions avancés récemment.

La facture reste salée, mais ce n’est pas trop cher payé pour mettre fin à cette navrante aventure d’interventionnisme étatique dans l’exploitation d’hydrocarbures au coeur d’un joyau naturel. Faut-il le rappeler, le contrat initial signé par le gouvernement Marois prévoyait jusqu’à 115 millions de dollars d’investissements publics dans le forage à Anticosti, avec des retombées économiques évaluées avec extravagance à 45 milliards.

Comme le souligne le directeur principal d’Équiterre, Steven Guilbeault, les risques de saccage environnemental l’emportaient sur les bénéfices de l’exploitation de pétrole et de gaz de schiste, qui figurent parmi les énergies les plus sales du vieil ordre fossile. Vivement un virage en faveur des énergies vertes et renouvelables !

Il faut maintenant penser à demain. L’île d’Anticosti ne peut pas rester dans un écrin de verdure accessible seulement aux chevreuils et aux touristes fortunés. Le maire d’Anticosti, John Pineault, réclame la création d’un fonds de développement pour la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel de l’île. À quoi servira un classement sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO si les beautés d’Anticosti restent hors de portée pour le commun des mortels ?

Québec doit relier l’île au continent, par un service de traverse, et soutenir l’essor touristique d’Anticosti. L’émergence d’un nouveau pôle récréotouristique passe aussi par l’amélioration des services d’hébergement et l’inclusion des habitants de l’île et des Innus dans les projets de développement.

Le meilleur gage de pérennité pour l’île d’Anticosti est d’en faire un endroit plus facile d’accès et plus accueillant, sans sacrifier à sa nature indomptable.