Le fils du lion Cecil a aussi été tué au Zimbabwe

Photo: Sean Herbert Associated Press

Le fils de Cecil, un lion du Zimbabwe tué en 2015 par un chasseur américain, a aussi été abattu, suscitant à nouveau la controverse. La mort de Cecil, un favori des visiteurs du parc national Hwange, avait provoqué la colère de par le monde. Maintenant, son fils Xanda, un animal de six ans, a été tué dans le même secteur, au début du mois de juillet. Des groupes de protection de la nature ont dénoncé sa mort et ils soutiennent que des interdictions de chasse commerciale et une industrie robuste de tourisme de faune sont parmi les meilleures façons de protéger les espèces menacées. L’industrie de la chasse rétorque à cela qu’elle a aussi un rôle à jouer dans la protection des espèces, en créant des revenus qui sont retournés dans des régions sauvages qui seraient autrement à risque d’être négligées ou converties en fermes. Il ne resterait plus que 20 000 lions sauvages en Afrique.