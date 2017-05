Pétrolia veut fusionner avec une entreprise de Calgary

Surtout connu depuis la saga pétrolière sur l’île d’Anticosti, le nom de Pétrolia devrait bientôt disparaître. L’entreprise québécoise a annoncé lundi son intention de fusionner avec Pieridae Energy, une entreprise de Calgary qui se spécialise dans le développement de projets de gaz naturel liquéfié. La nouvelle entité détiendra plusieurs permis d’exploration en Gaspésie.

En vertu d’un accord conclu le 15 mai et qui doit être approuvé par les actionnaires de Pétrolia et de Pieridae, les deux entreprises devraient former une nouvelle structure sous le nom de Pieridae Energy Limited. La nouvelle entreprise maintiendra ses bureaux à Calgary, dans la ville de Québec et à Halifax.

Selon ce qu’a fait valoir Pétrolia par voie de communiqué, cette nouvelle entité sera surtout spécialisée dans la production et la distribution de gaz naturel liquéfié (GNL). Elle devrait permettre aux actionnaires de Pétrolia, dont Investissement Québec (13 % de l’actionnariat), de « participer à l’industrie du GNL à travers le développement d’une société énergétique pleinement intégrée et permettra une exploitation accélérée des propriétés de Pétrolia tout en offrant un marché à long terme pour toute production gazière ».

Port méthanier

Pieridae concentre actuellement ses activités autour du développement du terminal méthanier Goldboro, en Nouvelle-Écosse. Ce projet doit permettre de liquéfier du gaz naturel exploité notamment aux États-Unis, en vue de son exportation vers l’Europe, l’Amérique du Sud et l’Asie.

Quant à Pétrolia, elle mise sur le développement du projet Bourque, situé à l’est de Murdochville. Celui-ci pourrait renfermer un important potentiel en gaz naturel, mais aussi possiblement en pétrole. Premier actionnaire de l’entreprise, le gouvernement du Québec a d’ailleurs investi plus de 12 millions de dollars dans le projet Bourque. Des forages exploratoires ont déjà été réalisés, dont deux forages horizontaux achevés en 2016.

Pour le moment, donc, le potentiel d’exploitation commerciale d’énergies fossiles reste à préciser. Une situation qui a forcé son partenaire, Tugliq, à retirer temporairement, plus tôt cette année, sa demande pour un permis d’exportation de gaz naturel, déposée à l’Office national de l’énergie. Si le projet de Bourque va de l’avant, il est en effet prévu de construire une usine flottante de liquéfaction de gaz naturel dans la baie de Gaspé, en vue de l’exportation de la ressource.

Pétrole à Gaspé

Le directeur des affaires publiques de Pétrolia, Jean-François Belleau, a d’ailleurs indiqué lundi que la fusion avec Pieridae Energy devrait permettre à l’entreprise québécoise de « continuer le développement » de ses projets, dont le projet Bourque.

Il a aussi précisé que l’entreprise entend conserver ses permis d’exploration pétrolière et gazière, qui recouvrent une bonne partie du territoire de la Gaspésie.

La fusion avec une entreprise surtout spécialisée dans le secteur du gaz naturel ne signifie pas que Pétrolia laisser tomber ou retarde le projet pétrolier Haldimand, a indiqué M. Belleau. Un « test de production » réalisé l’an dernier a permis d’extraire 1200 barils de pétrole, peut-on lire dans le rapport annuel de l’entreprise.

Pour la suite, Pétrolia travaille sur un programme de « stimulation » qui pourrait inclure des opérations de fracturation. Le hic, c’est que la Ville de Gaspé s’oppose désormais clairement au projet Haldimand. « Il n’a l’appui ni de la Ville, ni de la MRC, ni de la communauté autochtone de Gespeg, et c’est un projet qui divise encore la population, surtout en raison de sa proximité des résidences », selon le maire de Gaspé, Daniel Côté.

Anticosti

Par ailleurs, Pétrolia assure que ses actionnaires seront compensés si la compagnie réussit à négocier une sortie de contrat avec le gouvernement Couillard. Celui-ci désire mettre fin à une entente qui prévoyait l’exploration des ressources pétrolières sur l’île d’Anticosti.

« Si jamais il y a un règlement avec le gouvernement sur Anticosti, un paiement là-dessus, les actionnaires de Pétrolia vont bénéficier. Il y aura 50 % de cet argent qui ira aux actionnaires, l’autre 50 % pour continuer à développer nos projets », a affirmé le président du conseil d’administration de Pétrolia, Myron Tétreault, en entrevue à La Presse canadienne.

Pétrolia a réitéré son offre lundi de rendre l’entente avec le gouvernement du Québec publique, à condition que tous les partenaires y consentent. Le ministre des Finances, Carlos Leitao, a récemment décliné l’offre de Pétrolia « afin de ne pas nuire aux discussions avec l’ensemble des partenaires et des détenteurs de permis d’exploration ».