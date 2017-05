L’ONE devrait évaluer les GES du projet Énergie Est

Après avoir catégoriquement refusé d’aborder l’enjeu des émissions de gaz à effet de serre imputables au projet de pipeline Énergie Est, l’Office national de l’énergie (ONE) a annoncé mercredi qu’il pourrait finalement tenir compte de toute cette question dans l’examen fédéral du projet de TransCanada.

L’ONE a publié mercredi en fin de journée une série de documents qui présentent les « sujets » qui devraient être « pris en considération » par le comité qui évaluera le plus important projet de pipeline d’exportation de pétrole des sables bitumineux en Amérique du Nord. Ces sujets sont importants, puisqu’ils indiquent quels éléments pourront être abordés par les participants aux audiences pour le projet ce pipeline de 4600 kilomètres.

Contrairement aux modalités du premier processus d’évaluation, qui a été stoppé l’an dernier en raison d’allégations de partialité, l’ONE souligne cette fois-ci que « les facteurs à considérer pourraient inclure » les émissions de gaz à effet de serre (GES) liées à la production pétrolière qui circulera dans le pipeline.

La documentation technique rendue publique mercredi décrit toutefois ces « émissions en amont » comme étant celles imputables aux « changements au volume de pétrole produit en raison de l’exploitation du projet ». Le hic, c’est que certains partisans du projet ont déjà fait valoir que le pétrole serait produit, avec ou sans Énergie Est.

Hausse des GES

Cette question, soulevée à maintes reprises par les groupes environnementaux, est néanmoins importante, puisque le pipeline de TransCanada transporterait chaque année plus de 400 millions de barils de pétrole des sables bitumineux.

Selon une évaluation du groupe Pembina, les émissions liées à la seule production pourraient dépasser les 32 millions de tonnes de GES chaque année. Cela équivaut au bilan des GES de tout le secteur du transport routier au Québec.

Cela signifie que ce pipeline pourrait contribuer de façon importante au bilan des GES du pays. Dans les documents publiés mercredi, l’ONE a d’ailleurs indiqué qu’elle « envisage » de tenir compte « incidences éventuelles du projet sur les émissions de GES du Canada ».

L’organisme fédéral a en outre précisé qu’un seul port d’exportation est pour le moment inscrit dans le projet Énergie Est, soit celui de St-John, au Nouveau-Brunswick. TransCanada recherche néanmoins un site pour un second port, qui pourrait être construit au Québec. Ce projet serait vraisemblablement évalué après Énergie Est.

En attente d’un BAPE

Confrontée à des allégations de partialité dans l’évaluation d’Énergie Est, l’ONE a décidé en janvier de reprendre l’examen du projet depuis le début. Il faut se rappeler que les trois anciens commissaires qui dirigeaient l’étude de l’ONE se sont récusés en septembre 2016. Deux d’entre eux, Jacques Gauthier et Lyne Mercier, avaient rencontré personnellement Jean Charest dans les bureaux de la firme McCarthy Tétrault à Montréal en janvier 2015, alors même qu’il était consultant pour TransCanada.

Pendant ce temps, l’étude d’impact déposée par TransCanada au gouvernement du Québec n’a toujours pas été jugée complète. Québec doit statuer que cette étude est complète avant de lancer le processus du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE).

Le pipeline Énergie Est doit transporter chaque jour 1,1 million de barils de pétrole en traversant notamment le territoire du Québec sur une distance de 625 kilomètres.

Il doit franchir, au Québec, plus de 860 cours d’eau, dont plusieurs rivières qui servent de source d’eau potable. Il traversera aussi plusieurs terrains privés, puisque plus de 2000 propriétaires terriens sont concernés par le tracé de la pétrolière. Le plus important projet de pipeline en Amérique du Nord traversera également plusieurs terres agricoles du Québec.

Un autre projet de pipeline de TransCanada est lié à la réalisation d’Énergie Est. Il s’agit du projet Upland Pipeline, qui servira à transporter du pétrole de schiste en provenance de Williston, au Dakota du Nord. Ce pipeline permettra donc à TransCanada d’exporter du pétrole américain en passant par le Canada, et le Québec, à raison de 300 000 barils par jour.