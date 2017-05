Hydro-Québec et les caribous

J’ai lu avec une grande inquiétude l’article « Le caribou migrateur du Québec est en voie de disparition », d’Alexandre Shields, dans Le Devoir du 1er mai… Tout de même, qu’une harde comme celle de la rivière George passe en vingt ans de 800 000 têtes à quelques milliers, c’est renversant !

Ce déclin majeur de la population constaté par le comité fédéral sur les espèces en péril serait-il en partie ou principalement attribuable aux ennoiements de grands réservoirs et aux détournements de rivières comme la Rupert par l’intouchable Hydro-Québec ? Ou alors serait-ce une chasse trop intensive et non contrôlée ?

Si j’étais du Devoir, je confierais le mandat de creuser la question à M. Shields.