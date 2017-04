Baleines à bosse: taux de mortalité inhabituel

Photo: Wwelles14 CC

Les autorités fédérales américaines enquêtent sur une mortalité « inhabituellement élevée » des baleines à bosse depuis l’année passée sur la côte est des États-Unis. « Nous avons observé un accroissement annuel important de la mortalité des baleines à bosse depuis le 1er janvier 2016 et la poursuite de ce phénomène en 2017, portant à 41 le nombre de ces cétacés retrouvés morts à ce jour sur les côtes allant du Maine à la Caroline du Nord », a précisé jeudi Mendy Garron, une scientifique de l’Agence américaine océanique et atmosphérique (NOAA). Au vu de ces chiffres, la NOAA a mis en place un programme visant à déterminer l’origine de cette mortalité. Le nombre considéré comme « normal » de baleines à bosse retrouvées mortes sur les côtes entre le Maine et la Caroline du Nord est d’environ quatorze par an.