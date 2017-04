Québec autorise l’expansion de la mine Canadian Malartic

Le gouvernement Couillard vient d’autoriser l’expansion de la mine d’or à ciel ouvert Canadian Malartic, un projet qui suscite de vives inquiétudes chez des citoyens de cette ville d’Abitibi, en raison des impacts de l’exploitation de cette mine.

Par voie de communiqué publié mercredi en fin d’après-midi, le gouvernement a annoncé que la minière pourra prolonger l’exploitation de son imposant gisement d’or à ciel ouvert jusqu’en 2028, soit six ans de plus que prévu. La fosse sera alors deux fois plus grosse que ce qui était prévu au début de l’extraction, il y a de cela un peu plus de cinq ans. L’expansion de la fosse nécessitera aussi la déviation de la route 117, en Abitibi.

Selon ce qu’affirme le gouvernement dans son communiqué, « Canadian Malartic a travaillé de concert avec la population locale afin que le projet soit bien compris, s’inscrivant ainsi en droite ligne avec la Vision stratégique du développement minier qui vise à permettre au Québec de consolider sa place parmi les chefs de file du développement minier responsable, prévenir et atténuer les impacts sur l’environnement et promouvoir la participation citoyenne et la transparence ». L’autorisation est en outre assortie de « neuf nouvelles conditions, dont cinq concernent le climat sonore ».

L’entreprise a évidemment salué la décision de Québec. « Cette autorisation marque un jalon social et économique important pour Malartic et la région. Cette décision est une première étape ainsi qu’une reconnaissance des nombreux efforts déployés par l’ensemble de l’équipe de Mine Canadian Malartic afin d’améliorer ses pratiques depuis l’acquisition de la mine en juin 2014. »

Inquiétudes

Le projet suscite néanmoins de vives inquiétudes à Malartic, où la mine actuelle est en exploitation depuis déjà quelques années. Certains ont d’ailleurs lancé un recours collectif contre la minière, en raison des impacts subissent depuis le début de l’extraction d’or.

Dans un rapport très critique publié en octobre dernier, le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) avait d’ailleurs conclu que les lois environnementales du Québec sont inadéquates pour encadrer l’exploitation d’une mine à ciel ouvert comme celle de Canadian Malartic. Qui plus est, le BAPE estimait que le gouvernement n’utilise pas les moyens coercitifs dont il dispose pour faire respecter la réglementation en vigueur.

Les commissaires du BAPE écorchaient aussi directement le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, qui n’en fait pas assez pour « faire respecter sa réglementation ». Même si celui-ci a remis plus de 170 avis de non-conformité à Canadian Malartic depuis 2011, « aucune sanction, tant administrative, pécuniaire que pénale, portant sur ces dépassements n’a toutefois été prise à ce jour ».

Selon le BAPE, le projet d’expansion de la mine d’or était acceptable seulement si l’entreprise apporte des modifications « substantielles » à l’exploitation, qui impose des nuisances aux citoyens de la ville depuis ses débuts, notamment en raison du bruit et des poussières.

Jusqu’à présent, Canadian Malartic n’a jamais payé d’impôts aux gouvernements du Québec et du Canada. Elle n’a pas non plus payé de redevances pendant les trois premières années d’exploitation de son gisement, selon des informations fournies l’an dernier au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement