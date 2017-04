Voie de contournement de Lac-Mégantic: Québec mandate le BAPE

Près de quatre ans après la tragédie de Lac-Mégantic, le gouvernement du Québec vient de mandater le BAPE pour qu’il mène une « consultation » sur le projet de la voie ferrée de contournement. Selon les plans actuels, cette voie pourrait ne voir le jour qu’en 2023, soit 10 ans après le drame pétrolier qui a coûté la vie à 47 personnes.

Selon ce qu’a annoncé le ministre de l’Environnement David Heurtel par voie de communiqué mercredi, le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) aura deux mois pour « tenir une consultation sur les options possibles pour le réaménagement de la voie ferrée ».

Ce mandat « offrira à la population des municipalités concernées l’occasion de se faire entendre sur les options à l’étude, soit le statu quo, le statu quo amélioré et trois options de tracé d’une voie de contournement ». Elle pourra également s’exprimer sur l’option à privilégier.

Une voie en 2023 ?

Pour le moment, les études lancées par Québec et Ottawa devraient en théorie déboucher sur la réalisation de plans d’ici 2020, puis le démarrage de la construction d’une voie de contournement, en 2021. Tout cela pour un tronçon de 12 kilomètres, qui pourrait être terminé en 2023.

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a toutefois dit en janvier qu’il a mandaté son ministre des Transports, Marc Garneau, pour qu’il travaille avec la municipalité et le gouvernement du Québec afin de mettre en place « un processus plus rapide et efficace que prévu ».

À l’heure actuelle, des convois transportant des matières dangereuses circulent toujours sur une base quotidienne en plein coeur de Lac-Mégantic. C’est là qu’en juillet 2013, un convoi ferroviaire transportant du pétrole brut américain destiné à une raffinerie du Nouveau-Brunswick a déraillé et explosé.