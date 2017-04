Un ours polaire aventureux abattu à Terre-Neuve

Des agents de la protection de la faune de Terre-Neuve ont dû abattre un ours polaire qui s’était aventuré trop près des habitations dans la communauté de Catalina. L’ours polaire a été aperçu samedi. Les agents de la faune affirment avoir d’abord tenté de le capturer vivant. Mais lorsque le brouillard a empêché un hélicoptère de participer aux efforts de capture de l’animal, les agents ont installé un piège et ont tenté de repousser l’ours loin de la communauté. Dimanche, toutefois, l’animal a pris le chemin inverse et s’est dirigé rapidement vers les maisons et les résidants qui s’y trouvaient, ce qui a poussé les agents de la faune à prendre la décision de tuer l’ours. Pêches et Océans Canada souligne que la décision d’abattre un ours polaire est toujours une solution de dernier recours, adoptée seulement lorsque la sécurité du public est en jeu.