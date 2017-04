Cessez le saccage des arbres de notre île Sainte-Hélène

Dans le Devoir de vendredi dernier, nous apprenions qu’un projet d’envergure venait d’être lancé sur l’île Sainte-Hélène, comprenant l’abattage de plus d’un millier d’arbres matures, et ce, sans consultations publiques préalables. Nous apprenions aussi la fermeture des piscines du complexe aquatique pour tout l’été 2017 et sans doute l’été 2018. Le parc Jean-Drapeau est intimement lié à nos étés en famille. Nous allons y faire des pique-niques et jouer dans les sentiers. Maman s’y entraîne à la course à pied le long du fleuve et papa y fait son vélo. Et nous fréquentons la magnifique piscine extérieure du complexe aquatique sur une base régulière depuis que les enfants sont tout petits. Après avoir insisté pour lire lui-même l’article du Devoir, Antoine, 10 ans, l’air dépité, s’est exclamé « je ne peux pas m’imaginer passer tout l’été sans aller à la piscine », et surtout « les arbres, ça me rend heureux ». Les familles montréalaises, M. Coderre, n’ont pas toutes un chalet où se réfugier pendant leurs vacances. Et les gens qui vivent en ville ont aussi besoin de se promener dans la nature, d’écouter le chant des oiseaux et le bruit de l’eau. La partie sud de l’île Sainte-Hélène est un lieu idéal où se ressourcer. Ne détruisez pas ce joyau, cette oasis de verdure et de paix en milieu urbain !