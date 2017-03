Une occasion historique pour la conservation de la nature à Montréal

Certains Montréalais seront surpris d’apprendre que Montréal est jumelée à Hiroshima. Il y a même une initiative citoyenne de plantation des graines de ces arbres qui ont survécu à la bombe atomique, en hommage à la renaissance d’Hiroshima et à ses arbres survivants et pour souligner l’importance de conserver la biodiversité qui reste sur notre île.

Cent soixante-dix arbres ont repoussé après la bombe : ils ont été appelés Hibaku Jumoko (arbres survivants) et sont devenus un symbole de la renaissance d’Hiroshima. Green Legacy Hiroshima a été fondé en 2011 pour distribuer les semences de ces arbres survivants à travers le monde en tant que symbole de paix.

On pourrait aussi considérer les zones de biodiversité de Montréal comme des survivants à l’assaut en règle sur le monde naturel de notre île. Ces zones sensibles commandent notre respect, quoique bien des citoyens les tiennent pour acquis sans penser au fait qu’il s’agit des vestiges de ce qui existait auparavant.

Si nous pouvions voir par la magie de la technologie le Montréal d’il y a un millénaire, nous verrions de magnifiques forêts, des prairies, des rivières et des zones humides en abondance, un riche milieu pour des centaines d’espèces d’oiseaux, de mammifères et de poissons, dont plusieurs ont maintenant disparu de main d’homme.

Aujourd’hui, notre nature est hautement fragmentée, la connectivité entre ses écosystèmes étant souvent chose du passé. La grande majorité de nos zones humides, habitats propices à de très nombreuses espèces, a été détruite.

Consultation cruciale et historique

En 2015, les conseils municipal et d’agglomération de Montréal se sont engagés à protéger 10 % de l’île de Montréal en tant que milieux naturels. Aucun échéancier, aucun budget ni même d’endroit n’a été arrêté. En fait, seuls 5,34 % de l’île sont protégés et seulement 2,2 % de ce total ont été ajoutés au cours des 25 dernières années.

C’est même le contraire que l’on vit : l’administration Coderre appuie la construction de 5500 logements dans le secteur de l’Anse-à-l’Orme à Pierrefonds, malgré ses zones humides, ses boisés et ses prairies qui abritent oiseaux migrateurs et animaux de toutes sortes. Nous avons cependant la possibilité de conserver ce vaste secteur à la riche biodiversité, une zone qui s’inscrit dans un territoire qui s’étend du refuge d’oiseaux de Senneville et fait un lien naturel à la rivière à l’Orme à l’ouest, au bois Angell au sud et au cap Saint-Jacques tout au nord.

Ladite rivière à l’Orme abrite une abondante population de poissons. Le projet résidentiel ne manquera pas de nuire à la pureté de son eau avec des décharges chimiques et des débris de toutes sortes. À son embouchure, sur le lac des Deux Montagnes, les zones humides sont un paradis pour les amphibiens, dont la tortue géographique, une espèce menacée.

En détruisant cet écosystème encore vierge pour la construction de 5500 logements — en fait la création d’une nouvelle ville à l’intérieur de Pierrefonds avec son infrastructure, sa pollution automobile et lumineuse et ses bruits —, nous détruirons une bonne partie de l’habitat de plus de 200 espèces d’oiseaux. Plusieurs de ces oiseaux migrateurs, dont les sites de nidification sont protégés en vertu de la Convention Canada–É.-U. concernant les oiseaux migrateurs adoptée en 1916, sont aussi protégés par des lois fédérales et provinciales sur les espèces menacées.

Une consultation cruciale et historique de l’Office de consultation publique de Montréal sur le conflit entre la conservation de la nature et la construction résidentielle aura lieu à Pierrefonds, en avril et en mai, à compter du 27 mars. Cela pourrait aider à décider du sort de la magnifique région naturelle de l’ouest de Pierrefonds.

Il ne s’agit là que d’une des nombreuses zones de biodiversité menacées à Montréal malgré les promesses. Tristement, il n’y a qu’à voir les bulldozers s’attaquer aux zones humides et aux habitats des oiseaux migrateurs du Technoparc à Saint-Laurent.

Si Montréal veut prendre au sérieux son jumelage à la ville d’Hiroshima, l’une de ses priorités, dans l’esprit des arbres qui ont survécu à la bombe atomique, devrait être de conserver notre monde naturel en danger sur l’île.