Le gouvernement Trump approuve le projet de pipeline Keystone XL

Après des années de controverses, TransCanada a finalement reçu vendredi matin le permis présidentiel pour la construction du pipeline Keystone XL, qui facilitera l’exportation du pétrole des sables bitumineux. Mais les Premières Nations promettent déjà de s’opposer à la réalisation du projet.



« Il s’agit d’une étape importante pour le projet Keystone XL », s’est réjoui le président et chef de la direction de TransCanada, Russ Girling, en annonçant par voie de communiqué que l’entreprise a reçu l’approbation attendue du gouvernement américain.



La pétrolière a du même coup fait savoir qu’elle retire la poursuite qu’elle avait déposée contre Washington, après le rejet de Keystone XL par l’ancien président Barack Obama.



Une fois construit, le pipeline Keystone XL, un projet de 15 milliards de dollars, permettra de transporter quotidiennement 830 000 barils de pétrole des sables bitumineux de l’Alberta jusqu’aux raffineries du Texas, soit 292 millions de barils par année.



Un nouveau tronçon de pipeline de près de 2000 km de long devra pour cela être construit entre l’Alberta et le Nebraska, où il sera raccordé à une autre conduite transportant le pétrole vers les raffineries du golfe du Mexique.



Opposition

Appui de Trudeau

Même si l’administration de Donald Trump appuie sans réserve ce pipeline, il reste plusieurs étapes à franchir avant de faire couler le pétrole canadien vers le sud des États-Unis. TransCanada a d’ailleurs précisé, par voie de communiqué, qu’elle devra négocier pour obtenir plusieurs approbations tout au long du tracé prévu, notamment au Nebraska, au Montana et au Dakota du Sud.Comme se fut le cas pour le pipeline Dakota Access, la pétrolière devra également faire face à la contestation des Autochtones. Les 120 Premières Nations signataires du « Traité autochtone contre l’expansion des sables bitumineux » ont promis jeudi en soirée de lutter contre Keystone XL « afin d’assurer que le projet ne verra pas le jour ».Le Grand Chef Serge Simon, du Conseil Mohawk de Kanesatake, a du même coup critiqué le premier ministre Justin Trudeau, qui appuie lui aussi le pipeline Keystone XL. « Le gouvernement Trudeau ne devrait pas être en train d’appuyer cette tentative de Trump et TransCanada d’outrepasser l’opposition féroce contre ce projet, laquelle opposition avait fini par convaincre le président Obama à refuser le projet. »Le premier ministre Trudeau a effectivement souligné plus tôt cette année qu’il approuvait la construction de ce pipeline, dont il a discuté à deux reprises avec le président Trump. « J’ai toujours défendu l’importance de continuer à développer nos ressources de carburants fossiles tout en sachant que notre pays, notre planète, se doit de faire une transition au-delà de cette dépendance [aux énergies fossiles] », a-t-il fait valoir dans le cadre d’un point de presse à Calgary.Spécialiste des questions énergétiques, Jean-Thomas Bernard juge que la construction de Keystone XL donnera « un sérieux coup de main » au gouvernement, sous pression pour approuver des projets de pipeline au pays, projets qui suscitent de vives controverses et qui font face à des recours juridiques. « Keystone XL, qui est le projet privilégié par l’industrie, règle en partie la question du manque de capacité de transport », selon le professeur Bernard.M. Bernard se dit par ailleurs convaincu que, s’il se concrétise, le projet de TransCanada devrait « relâcher de la pression » sur celui du pipeline Énergie Est, « puisqu’il comblera le besoin d’exporter du brut vers le sud des États-Unis ». C’est un des principaux objectifs d’Énergie Est, un autre projet de TransCanada.