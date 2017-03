La Terre dans l’espace, 70 ans de photos

Il y a 70 ans, l’humanité se regardait pour la première fois depuis l’espace.

Ce n’était pas encore la photo du « lever de Terre » au-dessus du paysage lunaire que prendraient en 1968 les astronautes d’Apollo 8, mais à la fin de 1946 et au début de 1947, les premières fusées expérimentales avaient pris de premières photographies — floues et en noir et blanc — sur lesquelles apparaissait la courbure de notre planète. À l’époque, elles avaient franchi l’altitude de 100 km, la limite symbolique de l’espace.

Dans une entrevue accordée l’automne dernier au magazine Air Space, un membre de l’équipe de récupération de la première fusée racontait avec amusement que lorsque les photos avaient finalement été développées, « les scientifiques étaient devenus fous ».

Un reportage et un montage vidéo de la revue Nature, Portraits of a Planet : Earth from Space, rassemblent ces images qui ont changé la perception de notre monde — et ont donné, du même souffle, naissance au mouvement environnemental.