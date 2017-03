Le Québec est loin de ses objectifs de réduction des GES

Le Québec continue d’accuser un sérieux retard dans l’atteinte de ses objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet de serre, selon ce qui se dégage de l’inventaire québécois publié vendredi matin.

Les plus récentes données annuelles disponibles, soit celles de 2014, indiquent en effet que les émissions de gaz à effet de serre (GES) du Québec ont atteint 82,1 millions de tonnes cette année-là. Cela représente une diminution d’à peine 8 % par rapport au niveau de 1990, alors que l’objectif pour 2020 est une réduction de 20 %.

Le bilan publié par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) démontre même que les émissions ont connu une légère hausse par rapport à 2013. Cette année-là, les émissions atteignaient 81,2 millions de tonnes, en baisse de 8,6 % par rapport à 1990. Elles ont donc augmenté de 900 000 tonnes entre 2013 et 2014.

Selon ce que précise le MDDELCC dans le communiqué publié vendredi, « la baisse enregistrée depuis 1990 au Québec est principalement attribuable à la diminution des émissions dans les secteurs de l’industrie, du chauffage des bâtiments et des déchets ».

Échec en vue

Sans surprise, le secteur des transports demeure le principal émetteur de GES, puisqu’il était responsable de 41 % des émissions totales du Québec en 2014. Le transport routier représentait 82 % des émissions de ce secteur. Le secteur de l’industrie arrivait au deuxième rang, avec 31,4 % des émissions.

Le reste des émissions se répartit entre les secteurs du chauffage des bâtiments (10,4 %), de l’agriculture (9,4 %), des déchets (7,5 %) et de la production d’électricité (0,3 %).

Ces nouvelles données permettent de constater que le Québec est toujours très loin de son objectif de réduction de ses émissions de 20 % d’ici 2020, par rapport à 1990. Le gouvernement Couillard a également établi une cible de réduction de 37,5 % d’ici 2030, toujours par rapport à 1990. Le communiqué publié vendredi ne fait pas mention de cet objectif, pourtant inscrit dans la politique énergétique du Québec à l’horizon 2030.

Pour Karel Mayrand, directeur de la Fondation David Suzuki pour le Québec, les nouvelles données du MDDELCC sont décevantes. « La tendance des trois dernières années est très inquiétante. Alors que le rythme des réductions devrait s’accélérer, le Québec fait du surplace et risque de rater ses cibles en interne pour 2020 et 2030 », a-t-il commenté.

« Il semble de plus en plus évident que le plan d’action sur le climat 2013-2020 et les actions menées à travers le Fonds vert ne livrent pas des réductions d’émissions suffisantes pour l’atteinte des objectifs du Québec », a-t-il ajouté.

Marché du carbone

Le Québec s’est même engagé à réduire, conjointement avec l’Ontario et la Californie, ses émissions de GES de 80-95 % d’ici 2050. Pour atteindre ses cibles, le gouvernement mise beaucoup sur le marché du carbone.

Or, le marché du carbone a du plomb dans l’aile en Californie, où la chambre de commerce de l’État conteste en cour la légalité du programme. Les plaignants font valoir qu’il s’agit d’une taxe, et non d’un frais. Or, les taxes doivent être approuvées par les deux tiers des élus, alors que les frais n’ont besoin que d’une majorité simple.

Le magazine Forbes soulignait par ailleurs récemment qu’en raison des revenus moins élevés que prévu à la suite de mises aux enchères décevantes, le gouverneur de la Californie, Jerry Brown, se voit contraint de piger dans le budget général de l’État pour financer un projet de train à haute vitesse.