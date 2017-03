Verglas matinal à Montréal

Les trottoirs montréalais ressemblaient à des patinoires, mardi matin, ceux-ci étant recouverts de plusieurs millimètres de glace.La pluie verglaçante qui a débuté lundi soir sur les régions ouest du Québec se dirige vers le centre de la province. Environnement Canada prévoit pour mardi des accumulations de 2 à 5 millimètres dans les régions de Montréal, Laval, des Laurentides, de Lanaudière et de la Rive-Sud.Plusieurs accidents et sorties de routes ont également été rapportés en Montérégie.Certains établissements scolaires sont fermés en raison des conditions météorologiques. C’est le cas, notamment, des écoles de la commission scolaire des Samares, dans Lanaudière, et de la commission scolaire des Laurentides. Les écoles des commissions scolaires d’Abitibi-Témiscamingue (Harricana, de l’Or-et-des-Bois, de Rouyn-Noranda, du Lac-Abitibi et du Lac-Témiscamingue), ainsi que celles de la commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais sont également fermées.Plus de détails suivront.