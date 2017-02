La carpe asiatique est arrivée au Québec

Photo: Archives Associated Press

Ce qu’on redoutait qu’il se produise d’ici quelques années est déjà confirmé : la carpe asiatique, une espèce envahissante qui a fait des ravages dans les cours d’eau américains, est bien présente dans le fleuve Saint-Laurent et des rivières du Québec. L’invasion appréhendée des cours d’eau de la province pourrait avoir des conséquences environnementales et économiques majeures.

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) a donc confirmé mardi matin la présence, dans le fleuve Saint-Laurent, de la carpe de roseau, l’une des quatre espèces de carpes asiatiques.

Selon les données présentées par le Dr Louis Bernatchez, de l’Université Laval, l’analyse d’ADN environnemental a permis de détecter la présence de cette espèce particulièrement vorace à pas moins de 16 endroits sur le fleuve Saint-Laurent.

À titre de comparaison, avant la publication de ces données, le MFFP avait seulement confirmé, au printemps 2016, la présence d’une carpe asiatique dans le fleuve, dans le secteur de Contrecœur. Il s’agissait d’un poisson de près de 60 livres.

Fleuve et rivières

Mardi, le ministère a confirmé que la présence de la carpe asiatique a été détectée dans le lac Saint-François, dans le secteur de Montréal, mais aussi en aval, de Repentigny jusqu’à la tête du lac Saint-Pierre. La carpe a aussi été détectée dans la partie aval de la rivière Richelieu et de la rivière Saint-François.

Selon ce qu’a expliqué M. Bernatchez, la superficie du territoire où les scientifiques ont détecté la présence de la carpe asiatique est déjà importante. Qui plus est, le fleuve Saint-Laurent constituerait un milieu « propice » pour l’espèce, qui pourrait très bien s’y reproduire. Elle pourrait également remonter plusieurs rivières qui se jettent dans le Saint-Laurent.

Le professeur Bernatchez a également fait valoir que la carpe asiatique risque d’avoir des impacts majeurs pour les espèces qui vivent déjà dans le Saint-Laurent et les rivières. La carpe de roseau cause en effet des ravages dans les herbiers, des milieux essentiels pour la reproduction d’espèces comme la perchaude et le brochet, par exemple.

La carpe de roseau est d’ailleurs un poisson particulièrement vorace, qui peut manger l’équivalent du tiers de son poids chaque jour. Prédateur indélogeable, une telle bête peut mesurer plus d’un mètre, dépasser les 45 livres et vivre plus de 20 ans.

Pertes économiques

Selon le MFFP, « les carpes asiatiques peuvent engendrer des milliards de dollars de pertes » en raison de leurs impacts sur les milieux qu’elles colonisent. Les conséquences pourraient notamment être importantes pour la pêche sportive.

L’expérience américaine en dit long sur les conséquences de la prolifération de ces poissons. Les carpes asiatiques ont été introduites dans les années 1970 dans les exploitations piscicoles du sud des États-Unis. Mais ces poissons se sont retrouvés accidentellement dans le bassin du Mississippi à la suite d’inondations.

Les carpes ont alors réussi à remonter le mythique fleuve et à envahir les cours d’eau rattachés à celui-ci sur une distance de plus de 1500 kilomètres. Tout cela en moins de 20 ans.

Leur capacité d’adaptation a d’ailleurs été phénoménale. Dans la rivière Illinois, à quelques dizaines de kilomètres des Grands Lacs, les carpes représentent à certains endroits plus de 90 % de la biomasse animale du cours d’eau. Les poissons qui se trouvent désormais en eaux canadiennes pourraient très bien être originaires des États-Unis.