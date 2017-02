Aires protégées: Québec ne s'engage pas à révoquer les droits cédés au privé

Le ministre de l’Environnement David Heurtel n’est pas en mesure de dire si les droits territoriaux accordés à des entreprises, et qui ont pour effet de bloquer la création d’aires protégées, seront révoqués. L’existence de ces droits signifie que 69 projets de protection ne pourraient tout simplement pas se réaliser, selon ce qu’a révélé jeudi Le Devoir.

Interpellé jeudi par Le Devoir, le cabinet du ministre de l’Environnement David Heurtel n’a pas voulu préciser si ces contraintes devraient ou pourraient être levées, en vue de la réalisation d’aires protégées. « Le travail se poursuit. Nous travaillons en collaboration avec les ministères concernés, le milieu régional et les communautés autochtones afin de nous entendre sur les territoires à protéger », a répondu son attachée de presse, Émilie Simard.

Le bureau du ministre a toutefois réaffirmé que « le gouvernement est tout à fait déterminé à atteindre ses objectifs » en matière de protection du territoire terrestre du Québec. À l’heure actuelle, 9,33 % du territoire est constitué d’aires protégées. L’objectif fixé pour 2020 est de 17 %.



Plan d’action

Est-ce que le gouvernement s’est donné une stratégie ou un plan d’action en vue de l’atteinte de cet objectif ? « Nous avons un plan de match établi à cette fin et les actions de connaissance, d’identification des territoires et d’analyse des enjeux et processus de concertation et de consultation sont en marche », a fait valoir Émilie Simard.

Pour le directeur général de la Société pour la nature et les parcs Québec (SNAP Québec), Alain Branchaud, il reste toutefois beaucoup de travail à faire pour atteindre cette cible. « C’est une véritable course contre la montre qui s’amorce et le chemin pour atteindre les 17 % du territoire terrestre protégé d’ici 2020 ne sera pas facile », a-t-il fait valoir jeudi.

La SNAP Québec estime que la tenue d’un « Sommet extraordinaire sur la biodiversité » faciliterait l’atteinte de cet objectif.