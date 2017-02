12,7 millions pour la recherche sur l’adaptation aux changements climatiques

Le gouvernement Couillard offre une enveloppe de 12,7 millions de dollars sur trois ans au consortium de recherche Ouranos. Cette subvention servira notamment au financement de la recherche sur l’adaptation aux changements climatiques.

« Agir sur le plan de l’adaptation, c’est investir dans la santé et la sécurité des populations et dans la protection d’un environnement en pleine transformation », a fait valoir le ministre de l’Environnement David Heurtel, lundi, dans le cadre de l’annonce du soutien au centre de recherche.

Le ministre a ainsi souligné que les fortes tempêtes qui ont provoqué des dommages importants au cours des dernières semaines sur la Côte-Nord et en Gaspésie témoignent de la nécessité de mieux se préparer aux impacts des bouleversements climatiques au Québec.

Un point de vue que partage le directeur général d’Ouranos, Alain Bourque. « Le climat de la planète et celui du Québec changent, provoquant des impacts différents selon les régions touchées. Les infrastructures, les écosystèmes et la population sont directement touchés et le seront encore à l’avenir. »

Recherche appliquée

Avec les fonds octroyés par le gouvernement Couillard, Ouranos compte notamment financer des travaux de recherche sur l’incidence des incendies de forêt et leurs impacts sur les infrastructures et les communautés. D’autres projets doivent aborder la question des ressources en eau dans les années à venir, mais aussi les impacts sur la santé humaine de problèmes dont la propagation est probable, comme l’herbe à poux ou la maladie de Lyme.

Selon ce qu’a précisé le ministre Heurtel, les investissements en adaptation sont également nécessaires « pour diminuer la pression que les impacts des changements climatiques exercent sur les finances publiques ».

Il est vrai que les impacts des bouleversements du climat risquent d’avoir des effets dévastateurs et très coûteux pour des milliers de kilomètres de côtes du Québec, concluaient l’an dernier trois études scientifiques coordonnées par le consortium Ouranos.

L’analyse menée par Ouranos et des chercheurs de l’Université du Québec à Rimouski (qui suivent l’évolution des côtes sur une base annuelle) évalue ainsi que l’érosion des côtes pourrait « mettre en danger des milliers de bâtiments publics et privés, mais aussi des infrastructures routières et ferroviaires », pour des pertes totales évaluées à plus de 1,5 milliard d’ici 50 ans.

Cette estimation peut toutefois être considérée comme prudente, dans le contexte où il ne tient pas compte des impacts indirects des changements climatiques sur l’économie régionale, la santé, le tourisme et les écosystèmes.

Retards

Un récent rapport produit à la demande des premiers ministres des provinces et du fédéral conclut par ailleurs que le Canada accuse un important retard en matière d’adaptation aux changements climatiques.

Le document souligne ainsi que, s’il est primordial de réduire les émissions de gaz à effet de serre, il faudrait impérativement mettre autant d’efforts dans l’adaptation.

Au bout du compte, les impacts du réchauffement sont déjà évidents à travers le pays, rappelle le rapport. Tous ces phénomènes « présentent des risques significatifs pour les communautés, la santé et le bien-être, l’économie et l’environnement ». Et surtout, ils vont « persister et s’aggraver, même avec un effort concerté de réduction des émissions de gaz à effet de serre », prévient le rapport.