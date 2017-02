Enbridge soupçonne que des travaux de construction ont endommagé un pipeline

Edmonton — La société Enbridge a signalé un déversement d’environ 200 mètres cubiques de condensat — un type de pétrole léger — à un de ses pipelines, près d’Edmonton, a indiqué l’Office national de l’énergie (ONÉ), samedi.L’incident est survenu vendredi dans une zone industrielle de Strathcona County, en Alberta.Selon l’ONÉ, le pipeline a été fermé par la société qui procède actuellement aux activités de confinement et de nettoyage.L’incident n’a fait aucun blessé, a ajouté l’organisme fédéral. Aucun incendie et aucune évacuation n’ont été nécessaires puisque le déversement n’a posé aucun risque pour la sécurité publique.L’ONÉ a délégué des membres de son personnel «pour veiller à ce que les activités de nettoyage menées par Enbridge, ainsi que celles visant à atténuer les effets environnementaux causés par l’incident, soient suffisantes et appropriées».Enbridge a publié un communiqué de presse pour affirmer qu’une autre entreprise menant des travaux dans ce secteur avait endommagé le pipeline, ce qui a provoqué le déversement. Elle dit avoir fermé ses cinq pipelines se trouvant à proximité des lieux.