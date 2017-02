L’Université Laval s’engage à retirer ses investissements des énergies fossiles

L’Université Laval s’engage à retirer ses investissements du secteur des énergies fossiles, une première pour une université québécoise. Ce mouvement de désinvestissement prend toutefois de plus en plus d’ampleur à l’échelle de la planète.

« L’Université Laval s’engage dans une démarche responsable qui devrait la mener, à terme, à déplacer les investissements de ses fonds de dotation dans les énergies fossiles vers d’autres types de placements, par exemple dans les énergies renouvelables », a annoncé mercredi le vice-recteur exécutif et responsable du volet développement durable, Éric Bauce, par voie de communiqué.

Pour parvenir à sortir ses investissements du secteur pétrolier et gazier, l’Université Laval mettra sur pied un « comité-conseil sur les investissements responsables ». Celui-ci « aura le mandat de recommander des approches, des pratiques et des gestes à poser en la matière ». Qui plus est, un rapport annuel présentant la progression de son engagement associée à la transition de ses investissements sera rendu public.

Mouvement

La décision de l’établissement universitaire a été saluée par le groupe « ULaval sans fossiles », qui avait lancé en novembre une campagne pour convaincre l’université. Le groupe siégera d’ailleurs au comité mis en place pour assurer le suivi de cet engagement.

D’autres mouvements étudiants favorables au retrait des investissements dans le secteur des énergies fossiles existent dans plusieurs campus au Québec. C’est notamment le cas de l’Université McGill, de l’Université de Sherbrooke et de l’Université de Montréal.

L’Université Laval est toutefois la première au Québec à prendre un engagement ferme, dans le cadre d’un mouvement qui prend de l’ampleur dans le monde.

Plusieurs universités américaines et européennes se sont ainsi engagées à retirer leurs investissements des entreprises pétrolières, des gazières et de celles qui opèrent dans le secteur du charbon. Dans certains cas, les campagnes de désinvestissement du secteur pétrolier visent directement les sables bitumineux albertains.