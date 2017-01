Le mouvement environnemental «menace la prospérité», dit un conseiller de Trump

Le mouvement environnemental est la pire menace pour la prospérité dans le monde. C’est du moins l’opinion de Myron Ebell, l’homme qui a piloté la transition à l’Agence de protection de l’environnement au nom du président américain, Donald Trump.

M. Ebell, qui vient tout juste de retourner travailler dans le secteur privé pour un groupe opposé à la réglementation, s’en est pris sans détour au mouvement environnemental dans le cadre d’un discours prononcé à Londres.

« Le mouvement environnemental est, selon moi, la plus grande menace à la liberté et à la prospérité dans le monde moderne », a-t-il soutenu, dans le cadre d’une allocution rapportée par le quotidien britannique The Guardian.

Climat

Myron Ebell, un climato-négationniste notoire, a aussi profité de son discours pour affirmer que, selon lui, le président Trump tiendra sa promesse de retirer les États-Unis de l’accord de Paris sur le climat, qui regroupe présentement 196 États.

« Je ne crois pas qu’il y ait le moindre doute sur le fait que [Donald Trump] ne croit pas que le réchauffement est une crise et qu’il faut réduire de façon immédiate et importante les émissions de gaz à effet de serre », a-t-il insisté.

En campagne électorale, Donald Trump avait effectivement promis de renier la ratification de l’accord de Paris. Mais depuis, il n’a pas annoncé s’il respecterait cet engagement. Il a toutefois fait disparaître toutes les références climatiques du site de la Maison-Blanche. « Je m’attends à ce que le président Trump soit très assidu dans le respect de ses promesses », a fait valoir M. Ebell, à Londres.

Dénonçant la « clique d’experts arrogants et cupides » sur les enjeux climatiques, il a formulé sa propre théorie pour justifier le discours scientifique qui milite en faveur de la lutte contre les bouleversements du climat : « Le complexe climato-industriel est un important rassemblement d’intérêts particuliers qui implique tout le monde, des producteurs d’énergie à coûts élevés jusqu’aux universitaires qui bénéficient de subventions plus importantes du gouvernement. »

Contre la réglementation

M. Ebell a lancé ces accusations peu de temps après avoir quitté son poste de responsable de la transition à l’Agence de protection de l’environnement (EPA) des États-Unis. Il avait été nommé à ce poste temporaire en novembre.

Le Sénat doit par ailleurs confirmer ce mercredi la nomination de Scott Pruitt à la tête de l’EPA. M. Pruitt, ancien ministre de la Justice de l’Oklahoma et proche de l’industrie des énergies fossiles, a passé une bonne partie de sa carrière de ministre à se battre contre l’agence à la tête de laquelle il vient d’être nommé.

Il a ainsi mené une bataille judiciaire contre les mesures réglementaires du président Barack Obama, mises en oeuvre par l’EPA, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre des centrales électriques au charbon.

Depuis son arrivée à la Maison-Blanche, le 20 janvier, le président Trump a déjà imposé un gel de plusieurs activités de l’Agence, mais aussi un silence médiatique à ses employés. Et le nouveau président a souvent critiqué les réglementations environnementales sous la responsabilité de l’EPA.

Lundi, il a d’ailleurs signé un décret restreignant la possibilité pour les agences fédérales d’édicter de nouvelles réglementations, une limitation qui pourrait s’appliquer à l’économie, mais également à l’environnement. « Il est important que pour chaque nouvelle réglementation édictée, au moins deux précédentes réglementations aient été ciblées en vue de leur suppression », stipule cet autre décret présidentiel.