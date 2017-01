Québec appuie la candidature d’Anticosti à l’UNESCO

La chute Vauréal, sur Anticosti, est un éléments les plus connus des paysages de l'île.

Le gouvernement Couillard vient finalement d’appuyer la démarche de la municipalité d’Anticosti, qui souhaite que l’île soit reconnue comme site du patrimoine mondial de l’UNESCO. Un appui qui pourrait mettre fin au projet pétrolier sur l’île.

Réuni dans le cadre du conseil des ministres mercredi, le gouvernement Couillard a donc finalement répondu à la demande pressante d’Anticosti, qui a jusqu’à ce vendredi pour déposer son dossier à Parcs Canada.

Puisque l’État québécois a fait l’acquisition de l’île en 1974, et qu’il en est donc le propriétaire, le gouvernement doit en effet donner son consentement pour que le dossier soit jugé valide.

Dossier complet

Pour la municipalité d’Anticosti, qui rendait publique sa candidature la semaine dernière, il ne fait aucun doute que le « dossier scientifique » rédigé au cours des derniers mois est complet et crédible. Selon ce qu’a fait valoir son maire, John Pineault, la plus grande île du Québec se conforme à quatre des 10 critères établis par l’UNESCO, tous liés à des caractéristiques naturelles et culturelles « exceptionnelles ».

D’un point de vue géologique, par exemple, elle est « unique au monde », estime le professeur André Desrochers, du Département des sciences de la terre et de l’environnement de l’Université d’Ottawa. Selon lui, « Anticosti est le meilleur laboratoire naturel pour l’étude de la première extinction de masse du vivant, il y a près de 445 millions d’années ».

« Cette île possède un extraordinaire paysage culturel, des caractéristiques que l’UNESCO cherche également à protéger », constate pour sa part Philippe Poullaouec-Gonidec, directeur de la Chaire UNESCO en paysage et environnement de l’Université de Montréal.

C’est la ministre de l’Environnement du Canada, Catherine McKenna, qui a invité le 8 août dernier le public à soumettre des propositions pour la soumission de noms de prochains sites du patrimoine mondial. Les nouveaux sites du patrimoine mondial de l’UNESCO proposés seront annoncés en 2017 afin de célébrer le 150e anniversaire de la Confédération. Le Canada compte déjà 18 de ces sites, dont le parc national de Miguasha, en Gaspésie.

