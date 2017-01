Le Chili face au pire «désastre forestier» de son histoire

Lundi, 48 foyers étaient encore actifs, tandis que 65 avaient été contrôlés et 36 éteints, selon le dernier rapport du Bureau national des situations d’urgence (Onemi).

Santiago de Chile — Les incendies qui ont déjà détruit plus de 129 000 hectares de forêts et de cultures au centre et au sud du Chili ces derniers jours sont le « pire désastre forestier » de l’histoire du pays, a déploré lundi la présidente Michelle Bachelet.

« Le pays fait face au pire désastre forestier de notre histoire, mais nous allons répondre à l’urgence », a écrit la chef de l’État sur Twitter avant d’annuler son déplacement à un sommet régional à cause des feux de forêt.

Frente a los devastadores incendios forestales, sólo cabe la unidad de Chile. Está emergencia debemos enfrentarla con espíritu generoso. — Michelle Bachelet (@mbachelet) 24 janvier 2017

Le gouvernement a décrété vendredi l’état de catastrophe naturelle dans la région de O’Higgins et de Maule, située au milieu de ce pays d’Amérique du Sud tout en longueur, coincé entre les Andes et le Pacifique.

Lundi, 48 foyers étaient encore actifs, tandis que 65 avaient été contrôlés et 36 éteints, selon le dernier rapport du Bureau national des situations d’urgence (Onemi).

Plus de 4000 pompiers et militaires ainsi qu’une quarantaine d’avions et véhicules ont été mobilisés pour combattre ces incendies.

Des renforts sont attendus dans les prochains jours en provenance du Mexique et d’Argentine, en réponse à l’appel du gouvernement chilien.

La justice a ouvert une enquête pour déterminer les causes de ces incendies favorisés par les fortes températures que connaît actuellement cette partie du pays.