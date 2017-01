Montréal se transformerait-elle en dépotoir?

J’écris pour rendre compte de mon exaspération devant la quantité de déchets et de détritus de toutes sortes qui jonchent les trottoirs et les rues de la métropole québécoise. J’ignore si elle est fondée, mais j’ai la fâcheuse impression que depuis mon arrivée à Montréal, en 1998, la situation s’est détériorée. Lorsque je marche, il m’arrive souvent de ramasser des bouteilles de plastique ou de verre et une multitude de rebus qui devraient se retrouver au recyclage ou aux ordures, et non dans les rues de la ville.

J’aimerais vivre dans un environnement propre, agréable et vitalisant. Je mets mon grain de sel pour nettoyer les rues de mon quartier, mais la tâche est colossale. Si tout un chacun faisait de même, Montréal s’embellirait rapidement !

Je ne crois pas aux mesures et aux politiques répressives. Je pense cependant qu’il y a un immense travail d’éducation et de sensibilisation à faire. Cela devrait commencer dès le plus jeune âge. Après tout, n’est-ce pas une responsabilité individuelle et collective de prendre soin de notre environnement de vie commun ?