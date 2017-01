La majorité des primates disparaîtrait d’ici 50 ans

Des primatologues prédisent l’extinction de la majorité des espèces de primates du monde d’ici de 25 à 50 ans si les humains n’adoptent pas immédiatement les mesures d’un développement durable.

Pour en arriver à ces tristes prédictions, les 31 auteurs de l’étude publiée mercredi dans la revue Science Advances ont combiné les données de l’Union internationale pour la conservation de la nature, celles compilées par les Nations unies, ainsi que celles publiées dans des articles scientifiques revus par des pairs. Ils ont ainsi constaté qu’environ 60 % de toutes les espèces de primates de la planète sont menacées d’extinction en raison des activités humaines, et que 75 % des espèces sont en déclin.

En avril 2016, on dénombrait 504 espèces de primates sur notre planète. Ceux-ci se retrouvent surtout dans le Néotropique (l’Amérique centrale, les Antilles et l’Amérique du Sud), sur le continent africain, à Madagascar et en Asie. Les auteurs précisent que 87 % des espèces vivant à Madagascar 73 % de celles d’Asie sont en péril.

Selon les chercheurs, les principales menaces qui pèsent sur les primates sont la destruction de leur habitat par l’agriculture, l’exploitation forestière et l’élevage du bétail, ainsi que la chasse et leur capture pour le commerce illicite des animaux de compagnie.

L’agriculture industrielle visant à répondre aux demandes du commerce mondial en soya, canne à sucre, riz, huile de palme, caoutchouc, bois, ainsi que pour l’élevage du bétail, perturbe et détruit l’habitat de 76 % des espèces de primates de la planète. « La croissance de la demande mondiale en huile de palme a entraîné un sérieux déclin des orangs-outans en Asie du Sud-Est », donne en exemple Anthony Rylands, de Conservation International, un organisme non gouvernemental voué à la protection de la nature.

L’exploitation minière (métaux et pierres précieuses) constitue aussi une grave menace, car en plus de dégrader la forêt, elle pollue les cours d’eau et le sol. Et il en est de même de l’extraction des combustibles fossiles (pétrole et gaz naturel), de la construction de grands barrages hydroélectriques, notamment sur l’Amazone, le Congo et le Mékong, qui nécessitent l’inondation de grandes surfaces de terre et l’érection de lignes de transport de l’électricité. De plus, toutes ces activités industrielles impliquent la construction de routes, qui fragmentent les habitats des primates. Et ce, sans oublier que les changements climatiques risquent aussi d’accroître la vulnérabilité des primates dans diverses régions du monde.

Optimistes malgré l’urgence

Les primatologues sont néanmoins optimistes et croient qu’il est possible de renverser la vapeur. « Les populations de primates peuvent être très résilientes. Il y a eu plusieurs exemples de succès où on a réussi à permettre à de très petites populations fragmentées de survivre, voire d’augmenter leur nombre d’individus », affirme M. Rylands

« Nous savons comment sauver ces animaux, il nous faut simplement les ressources pour appliquer ces stratégies », ajoute le primatologue Russell Mittermeier, qui est vice-président de Conservation International. M. Mittermeier a participé pendant les 45 dernières années à la mise en oeuvre d’un programme de réhabilitation du tamarin-lion doré, dont il ne restait que quelques centaines d’individus au début des années 1970, au Brésil. « Des aires protégées ont été créées, des animaux ont été gardés en captivité [où on les a accouplés], puis ont été réintroduits dans le milieu naturel. Grâce à des efforts nationaux et internationaux de conservation, on a pu repeupler des aires où cet animal avait complètement disparu, raconte-t-il. Mais il est avant tout nécessaire de protéger des territoires, de créer des parcs et des réserves dans lesquels on appliquera des mesures visant les espèces les plus menacées. Les agriculteurs doivent désormais utiliser des terres qui ont déjà été déboisées et ne plus poursuivre la déforestation. »

« De plus, on encourage les communautés locales habitant à proximité des réserves à pratiquer un écotourisme inspiré du modèle de l’observation des oiseaux, qui est une industrie très lucrative en Amérique du Nord », ajoute M. Mittermeier.

« Par cet article, nous voulions attirer l’attention sur le fait que le problème est vraiment sérieux et que les primates sont importants. Ne serait-ce que parce qu’ils sont nos plus proches parents, ils peuvent nous apporter des connaissances sur l’évolution de l’humain, sur sa biologie, son comportement et l’émergence de maladies infectieuses. Ils jouent également plusieurs rôles dans l’écologie des forêts tropicales. Étant donné qu’ils s’alimentent de fruits, ils participent à la dissémination des graines de plusieurs arbres. Les grands singes d’Amazonie, par exemple, sont les principaux agents de dissémination de grands arbres au bois très dense qui sont très efficaces pour prévenir les changements climatiques. Certains singes qui se nourrissent du nectar des fleurs sont également de très bons pollinisateurs », fait-il remarquer.