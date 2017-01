Candidature d’Anticosti à l’UNESCO: Québec garde le silence

À moins de 10 jours de l’échéance pour le dépôt de son dossier de candidature au fédéral en vue d’une reconnaissance de l’UNESCO, la municipalité d’Anticosti n’a toujours pas reçu le feu vert essentiel du gouvernement Couillard. La municipalité estime pourtant que son dossier est complet.



« Nous sommes fiers de livrer un dossier scientifique complet. C’est l’aboutissement d’un effort exceptionnel de la communauté d’Anticosti pour faire reconnaître le caractère unique de l’île », a résumé mardi le maire d’Anticosti, John Pineault, en présentant le dossier de candidature de l’île.



La plus grande île du Québec offre notamment une grande richesse géologique, estime le professeur André Desrochers, du département des sciences de la Terre et de l’environnement de l’Université d’Ottawa. « L’UNESCO reconnaît les sites ayant une valeur universelle exceptionnelle, notamment les sites représentatifs des grands stades de l’histoire de la Terre. C’est le cas d’Anticosti », a-t-il fait valoir.



Selon lui, cette île née il y a plus de 450 millions d’années est un lieu « unique au monde » pour l’étude de la géologie terrestre.



À cela s’ajoute une histoire intimement liée à celle du Québec, et ce, depuis que son existence a été mentionnée par Jacques Cartier en 1534. John Pineault insiste également sur la faune et la flore particulièrement riches de ce territoire isolé. À titre d’exemple, Anticosti compte pas moins de 24 rivières à saumon.



Silence à Québec

Forages à venir

Anticosti, qui doit déposer son dossier au gouvernement fédéral au plus tard le 27 janvier, attend seulement le feu vert du gouvernement du Québec. Ce dernier, qui a acquis l’île en 1974, doit en effet donner son accord pour que le dossier puisse être transmis à Ottawa.Or, jusqu’à présent, le gouvernement Couillard n’a pas donné suite aux demandes d’Anticosti. Des représentants de l’île ont d’ailleurs rencontré des fonctionnaires de certains ministères pour leur présenter le dossier.Interpellés par Le Devoir, le cabinet du ministre de l’Environnement David Heurtel et le bureau du premier ministre Philippe Couillard ont renvoyé les questions au ministère des Relations internationales et de la Francophonie. Malgré une demande envoyée dès lundi après-midi, Le Devoir était toujours en attente d’une réponse mardi midi.Pendant ce temps, le gouvernement Couillard a accordé en décembre une nouvelle autorisation à l’entreprise Pétrolia en vue de la préparation des sites des forages avec fracturation prévus sur l’île en 2017, dans le cadre du programme d’exploration pétrolière financé en majorité par l’État québécois.Le premier ministre s’est toutefois prononcé à plusieurs reprises contre l’exploitation pétrolière sur la plus grande île du Québec, disant ne pas vouloir être associé au « saccage » de ce « milieu naturel ».C’est la ministre de l’Environnement du Canada, Catherine McKenna, qui a invité le 8 août dernier le public à envoyer des propositions pour la soumission de noms de prochains sites du patrimoine mondial. Les nouveaux sites du patrimoine mondial de l’UNESCO proposés seront annoncés en 2017 afin de célébrer le 150e anniversaire de la Confédération. Le Canada compte déjà 18 de ces sites, dont le parc national de Miguasha, en Gaspésie.