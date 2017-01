La météo cause des ennuis à travers le Québec

Le mauvais temps a causé une foule d’ennuis dans plusieurs régions du Québec, mercredi. Les fortes rafales ont notamment causé des bris au réseau de transport d’électricité d’Hydro-Québec et, au pire des intempéries, plus de 70 000 clients étaient privés de courant. Les vents ont atteint une telle vélocité que des poteaux d’Hydro-Québec ont été arrachés dans le secteur de Saint-Jean-sur-Richelieu. Les rafales et le déglaçage d’avions ont aussi forcé l’annulation de plusieurs vols et entraîné de nombreux retards à l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal. Les mauvaises conditions se sont déplacées vers l’Est-du-Québec et, bien que l’avertissement de tempête hivernale ait été levé pour la plupart des régions, Environnement Canada maintient un avertissement d’onde de tempête pour le secteur de Percé, où les forts vents du sud combinés à la marée risquent d’amener un déferlement de vagues.