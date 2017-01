Énergie Est: l’ONE annonce la formation du nouveau comité

L’Office national de l’énergie (ONE) a annoncé lundi soir la composition du nouveau comité qui dirigera l’évaluation fédérale du pipeline Énergie Est de TransCanada, le plus important projet du genre en Amérique du Nord. Les trois membres nommés par l’organisme sont en fait les trois nouveaux membres « temporaires » nommés à l’ONE en décembre dernier. Le comité sera ainsi présidé par Don Ferguson (du Nouveau-Brunswick), qui sera secondé par Marc Paquin (du Québec) et Carole Malo (de l’Ontario). Selon ce qu’a précisé l’ONE, les membres du comité « sont bilingues » et « possèdent de nettes connaissances et l’expérience pertinente ». « Il reste encore des détails à confirmer, mais les Canadiens peuvent avoir l’assurance que l’audience relative à Énergie Est sera juste, transparente, opportune et accessible ». Un texte complet est disponible sur ledevoir.com.