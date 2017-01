Énergie Est: l’ONE annonce la formation du nouveau comité

L’Office national de l’énergie a annoncé lundi en soirée la composition du nouveau comité qui dirigera l’évaluation fédérale du pipeline Énergie Est de TransCanada, le plus important projet du genre en Amérique du Nord. L’organisme a du même coup promis une étude « juste » et « transparente ».

Les trois membres nommés par l’organisme sont en fait les trois nouveaux membres « temporaires » nommés à l’Office national de l’énergie (ONE) en décembre dernier. Le comité sera ainsi présidé par Don Ferguson (du Nouveau-Brunswick), qui sera secondé par Marc Paquin (du Québec) et Carole Malo (de l’Ontario).

Ces trois personnes proviennent d’horizons différents. Marc Paquin siège notamment au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement du Québec (BAPE) et est président d’UNISFÉRA, une firme de consultants qui travaille notamment en développement durable. Don Ferguson, ancien sous-ministre du Nouveau-Brunswick, est codirecteur de On Point Consulting, cabinet-conseil spécialisé entre autres dans la gouvernance.

Quant à Mme Malo, elle « compte 25 années d’expérience axées sur la conception, l’approvisionnement et la réalisation de grands projets d’énergie et d’infrastructures », dont des pipelines et des gazoducs, selon ce que précise l’ONE sur son site Web. Elle a aussi travaillé pour SNC-Lavalin Capital.

Selon ce qu’a précisé l’ONE dans un bref communiqué publié lundi à 19 h 00, les membres du comité « sont bilingues » et « possèdent de nettes connaissances et l’expérience pertinente ». Au cours des prochaines semaines, « ils détermineront comment se déroulera le processus d’examen », ajoute l’Office.

« Il reste encore des détails à confirmer, mais les Canadiens peuvent avoir l’assurance que l’audience relative à Énergie Est sera juste, transparente, opportune et accessible », conclut l’ONE.

Reprise du processus

Des groupes environnementaux réclament depuis quelques mois la reprise de tout le processus d’examen depuis le début. TransCanada a dit pour sa part à plusieurs reprises qu’elle ne prévoit pas de délais supplémentaires avant une décision pour son projet, décision qui doit en théorie intervenir en 2018. La mise en exploitation serait prévue pour 2021 ou 2022.

Pendant ce temps, l’étude d’impact déposée par TransCanada au gouvernement du Québec est toujours en cours d’analyse. Québec doit statuer que celle-ci est complète avant de lancer le processus du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement.

Projet majeur

Le pipeline Énergie Est doit transporter chaque jour 1,1 million de barils de pétrole en traversant notamment le territoire du Québec sur une distance de 625 kilomètres.

Il doit franchir, au Québec, plus de 860 cours d’eau, dont plusieurs rivières qui servent de source d’eau potable. Il traversera aussi plusieurs terrains privés, puisque plus de 2000 propriétaires terriens sont concernés par le tracé de la pétrolière.

Il s’agit du plus important projet de pipeline en Amérique du Nord. Selon les données actuellement disponibles, quelque 80 % du pétrole des sables bitumineux et du Dakota du Nord qui circulera chaque jour dans le pipeline sera directement exporté, notamment vers les États-Unis et l’Europe.



