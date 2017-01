Le froid fait 38 morts en Europe

Varsovie — La vague de froid qui touche l’Europe depuis la fin de la semaine dernière a fait au moins 38 morts, pour la plupart en Pologne, mais commençait lundi à s’atténuer.

Cette vague de froid venue de Scandinavie a provoqué de nombreux accidents de la route, comme en France, où quatre ressortissants portugais ont été tués et une vingtaine blessés dans un accident d’autocar dimanche.

Dix personnes encore sont mortes de froid, dimanche en Pologne où les températures sont restées en dessous de -20 °C dans certaines régions, a annoncé lundi le Centre gouvernemental de sécurité nationale (RCB).

Dix autres personnes étaient déjà décédées vendredi et samedi dans le pays. Selon les prévisions météorologiques, les températures s’annoncent légèrement plus clémentes dans les jours qui viennent en Pologne, mais doivent rester bien au-dessous de zéro.

En République tchèque, la vague de froid a fait au moins six morts depuis vendredi, pour la plupart des sans-abri, ont annoncé lundi les autorités. Quatre d’entre eux sont morts dans la capitale Prague, où les températures sont descendues à -15 °C, et deux autres, dont un Slovaque, à Brno et Karvina, dans l’est du pays.

La vague de froid a commencé à s’atténuer en Europe occidentale, mais il faisait toujours froid lundi en Italie où deux nouveaux décès ont été annoncés par la presse, un homme de 82 ans retrouvé mort dans sa maison dépourvue de chauffage, près de Brindisi, et un homme de 78 ans mort d’une chute à cause d’un malaise dû au froid.

Sept personnes, dont cinq sans-abri, étaient décédées pendant le week-end en Italie où les écoles de nombreuses zones sont restées fermées lundi à cause de la neige ou du verglas, en particulier dans les montagnes des Abruzzes, mais aussi dans les Pouilles et en Calabre ou encore autour de Palerme.

Froid polaire dans les Balkans

Dans les Balkans, les températures sont descendues jusqu’à -28 °C ce week-end en Macédoine et un sans-abri de 68 ans a été découvert mort dans un quartier de la capitale, Skopje.

En Serbie, la température la plus basse a été enregistrée dimanche dans la ville de Sjenica, dans le sud-ouest, avec -33 °C, et la navigation sur le Danube et la Sava a été interrompue.

Dans la capitale Belgrade, des dizaines de migrants bloqués par la fermeture de la route des Balkans se sont réfugiés dans un entrepôt désaffecté proche de la gare, en raison des températures atteignant -15 dans la nuit de dimanche à lundi.

« C’est très dur, surtout la nuit », a affirmé Niamat Khan, un adolescent afghan de 13 ans. « J’attends depuis trois mois et je ne sais pas quand je vais pouvoir continuer mon voyage », a-t-il ajouté.

Ces migrants refusent de rejoindre les centres d’accueils officiels, de peur d’être renvoyés vers les pays par lesquels ils sont entrés en Serbie (la Bulgarie ou la Macédoine).

« Personne ne nous aide, il fait très froid et je me demande comment nous allons supporter cette situation », a renchéri Ismail Khikimi, un autre Afghan âgé de 16 ans.

En Grèce, des centaines de réfugiés et de migrants bloqués sur les îles souffraient du froid, ne disposant que de tentes pour se protéger de la neige.

Dans le camp de Moria, « plus de 2500 personnes vivent sous la tente, sans eau chaude ni chauffage, y compris des enfants, des femmes et des personnes handicapées », a affirmé Apostolos Veïzis, un responsable de l’ONG Médecins sans Frontières, sur la radio Vima.

Au Belarus, deux personnes sont mortes de froid dimanche. Le thermomètre, après avoir chuté à -30 °C pendant le week-end, devait remonter à -15 °C lundi.

La température était de -25 degrés à Moscou où plus de 500 courageux cyclistes avaient bravé dimanche les températures glaciales, paradant par -27 °C.

En Turquie, un épais manteau de neige recouvrait lundi Istanbul pour la troisième journée consécutive, provoquant l’annulation de centaines de vols et plongeant dans le désarroi des milliers de voyageurs.

La compagnie aérienne Turkish Airlines a encore dû annuler lundi 277 vols au départ des deux aéroports stambouliotes, après avoir déjà dû en supprimer plus de 600 au cours du week-end.

Le trafic sur le Bosphore, l’un des détroits les plus empruntés du monde, a été à nouveau complètement interrompu lundi par les gardes-côtes, malgré une reprise dimanche, du fait de la mauvaise visibilité.