Le Fonds immobilier fait également dans le logement social

Depuis 20 ans, le Fonds immobilier de solidarité FTQ, qui investit dans toutes sortes de projets à la grandeur du Québec, consacre une part de son portefeuille à des programmes de logements sociaux, communautaires et abordables.

Au total, depuis sa création en 1997, le Fonds a investi dans 78 projets de logements sociaux, communautaires et abordables. Parmi eux, la rénovation des 1339 et 1349, boulevard de Maisonneuve Est, qui abrite l’organisme le Sac à dos, dont la mission est l’insertion sociale et économique des personnes en situation d’itinérance, ou risquant de l’être. De même, grâce à un prêt du Fonds, l’organisme à but non lucratif (OBNL) Spectre de rue a pu acheter l’immeuble situé au 803-807, rue Ontario Est. Nommé Maison TAPAJEURS, le lieu a été transformé en 22 chambres avec services et espaces communs dédiés aux jeunes de 18 à 30 ans en réinsertion.

« Cette année, les projets sur lesquels nous allons beaucoup travailler, en plus de ceux habituels, concerneront la création de deux nouveaux fonds, un pour les étudiants et un pour les CPE », dévoile Normand Bélanger, président-directeur général du Fonds immobilier de solidarité FTQ. Pour lui, si Montréal attire les étudiants étrangers, leur logement peut aussi poser problème. « Les colocations vont parfois priver des familles qui pourraient avoir accès à ces logements », détaille-t-il. En partenariat avec l’organisme UTILE — dont l’acquisition d’un terrain en face du parc La Fontaine devrait permettre à son premier projet de résidences étudiantes de voir le jour —, le Fonds souhaite mettre en place un type de financement d’ici l’été.

M. Bélanger indique aussi travailler à la création d’outils pour le financement des CPE. « Comme le gouvernement québécois a réduit le financement des immobilisations pour les CPE, différents groupes nous ont contactés pour savoir comment mettre en place des partenariats, ajoute-t-il. L’idée est de structurer l’offre de façon intéressante. » Ce projet devrait être finalisé avant la fin de l’année.

Aider les Québécois

Filiale du Fonds de solidarité FTQ, le Fonds immobilier a pour mission de contribuer au développement économique du Québec, tout en permettant à l’ensemble de la population d’améliorer sa qualité de vie. À l’inverse des autres unités du Fonds de solidarité, celui-ci n’investit pas dans des entreprises de construction, mais dans des projets immobiliers. « Notre mission est aussi la création d’emplois », rappelle M. Bélanger. Les 46 projets actuellement en construction ou développement, d’une valeur de 2,7 milliards, correspondent à environ 22 000 emplois.

Depuis 1997, 59 millions ont été voués à l’habitation abordable, sociale et communautaire, contribuant à la construction de 2756 logements. « Notre mission est de balancer notre portefeuille pour aider ceux qui en ont besoin et aider nos actionnaires également, indique M. Bélanger. Nos actionnaires acceptent qu’on ait un rendement moins intéressant dans ces cas-là, mais nous nous reprenons en faisant des projets plus structurants pour l’économie. »

Ainsi, d’un côté le Fonds va investir dans la Tour des Canadiens, et de l’autre dans des programmes « permettant à des gens au revenu modeste, qui sont en situation particulière, comme l’itinérance, de se loger de façon acceptable ». M. Bélanger précise que chacun des projets est tout de même rentable. « Nous sommes une quarantaine de professionnels, spécialistes de l’immobilier, donc nous sommes capables de calculer et voir si la mathématique va fonctionner », explique-t-il.

Le Fonds n’intervient pas dans des édifices déjà construits, sauf en cas de grandes rénovations. « Notre modèle financier n’est pas d’acheter des bâtisses, donner deux coups de pinceau et revendre pour faire un rendement, explique M. Bélanger. C’est vraiment contribuer au développement de l’emploi, qui, en immobilier, se fait lorsque l’on construit ou rénove de façon majeure. »

Fonctionnement par partenariats

Le Fonds immobilier de solidarité FTQ a pour modèle d’affaires le travail en partenariat avec des groupes de ressources techniques (GRT) ou avec des associations, comme celle de Phillys Lambert, ou encore les Fondations Bombardier et McConnell. Les GRT, bien implantés dans leurs milieux et connectés au réseau des OBNL, vont venir chercher de l’aide auprès du Fonds. Ainsi, au fil du temps, plusieurs fonds dédiés au logement social, communautaire et abordable ont été mis en place.

Le premier, le Fonds d’investissement de Montréal (FIM), créée en 1997 par Phyllis Lambert, permet le financement d’acquisition d’immeubles par des OBNL et coopératives d’habitation. L’objectif est, d’une part, la conservation du patrimoine, chère à Mme Lambert, et d’autre part, le développement de logements communautaires de qualité. Trois autres FIM ont été mis en place depuis, dont un en 2016.

Les Fonds d’acquisition de Montréal (FAM) et Fonds d’acquisition québécois (FAQ) ont été créés respectivement en 2007 et 2009. Ils permettent l’achat et la détention temporaires de terrains ou immeubles, en attendant les subventions de la Société d’habitation du Québec (SHQ) dans le cadre du programme AccèsLogis Québec. « La problématique qu’avaient les GRT avant est que personne ne voulait leur vendre et attendre 18 mois pendant qu’ils montaient le programme », note M. Bélanger.

Il existe aussi le Fonds d’aide à la rénovation de l’habitation communautaire, créé il y a deux ans, pour rénover les logements de la Société d’habitation du Québec (SCHL). « L’année 1980 a été le début des coopératives d’habitation, il faut maintenant les rénover, décrit M. Bélanger. Ce Fonds a été fait avec la Fiducie du Chantier de l’économie sociale pour permettre la remise à niveau de ces appartements. »

Toutefois, M. Bélanger regrette que le côté investissement responsable du Fonds soit encore méconnu du public. « Évidemment, la Tour des Canadiens a plus de chances d’être publicisée qu’une maison abordable à Saint-Henri », estime-t-il. Pour lui, le fait d’être mieux connu pourrait encourager la multiplication des projets.