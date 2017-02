Investir dans son avenir et celui de la planète

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Est-ce possible de préparer une retraite confortable avec uniquement l’investissement responsable ? Et est-ce que cette retraite serait comparable à celle que procurerait un investissement plus traditionnel ?

Brigitte Lamontagne, planificatrice financière à la Caisse d’économie solidaire et représentante en épargne collective pour Desjardins Cabinet de services financiers inc., est une spécialiste de l’investissement responsable. Elle assure que cela est non seulement possible, mais aussi à la portée de toute personne qui serait tentée par ce choix.

« Par contre, pour en arriver à faire ce choix financier, on doit d’abord passer par-dessus le mythe qui veut que l’investissement responsable soit moins rentable que l’investissement traditionnel, souligne-t-elle. Nous avons aujourd’hui suffisamment d’années d’expérience en investissement responsable pour faire des comparaisons et les chiffres nous démontrent que le rendement entre un portefeuille en investissement responsable et un portefeuille en investissement conventionnel est le même. »

Et dans certains cas, il peut être même supérieur. « Les entreprises qui n’agissent pas de façon responsable en matière d’environnement, de gouvernance ou envers la société voient souvent leur marque entachée, ce qui diminue la valeur de leurs titres, et par conséquent le rendement. De plus, les entreprises qui reçoivent de l’investissement responsable sont souvent moins volatiles et offrent une meilleure perspective de stabilité à long terme. »

Le portefeuille responsable

L’investissement responsable, c’est le choix qu’a fait dès le départ Marie-Ève Roy, consultante en communications et relations publiques, maman et membre de la Caisse d’économie solidaire. « Je me considère comme une citoyenne et une consommatrice responsable. Quand j’ai commencé à préparer ma retraite, il y a 12 ans, il était clair dans mon esprit que l’argent investi devait l’être dans des placements qui correspondaient à mes valeurs personnelles. »

Mais comment commence-t-on à épargner de façon responsable ? « D’abord, comme pour toute planification financière, il faut établir le projet financier de l’épargnant. À quoi servira cette épargne ? Comment l’argent sera-t-il utilisé au fil des ans ? À quelle sorte de retraite s’attend-il ? Quelle est sa tolérance au risque ? Quel est son profil d’investisseur ? Une fois le projet financier établi, le planificateur financier peut alors suggérer les moyens de l’atteindre. »

Et l’investissement responsable dans le processus ? « Dès que le client mentionne que l’investissement responsable fait partie de ses préoccupations et de ses valeurs, il faut déterminer quel est son niveau de connaissance de l’investissement responsable. Et selon ce dernier, lui fournir ensuite les informations complémentaires nécessaires pour qu’il puisse faire des choix éclairés. Il faut aussi cerner sa sensibilité. Qu’est-ce qui le préoccupe en particulier ? »

Dans le cas de Marie-Ève Roy, c’était le pétrole. « Comme je suis très préoccupée par les changements climatiques, j’ai choisi d’habiter au centre-ville de Québec afin de ne pas avoir à posséder une automobile. Il n’était donc pas question pour moi d’investir dans le secteur pétrolier. » Certains épargnants voudront même aller plus loin, et c’est le choix qu’a fait Marie-Ève Roy. « Je ne voulais pas que mon épargne au fil des ans ne fasse que s’apprécier, je voulais aussi qu’il soit utile. C’est pourquoi j’ai décidé d’investir une partie de mon portefeuille dans des investissements à impact social. En investissant dans des logements collectifs ou dans des entreprises d’économie sociale, j’ai la conviction que mon argent sert aussi à faire quelque chose de constructif pour la société. »

Comme tout portefeuille d’investissement, un portefeuille en investissement responsable se doit d’être diversifié, selon la tolérance au risque de l’investisseur, donc plus ou moins de titres obligataires, certaines liquidités et plus ou moins de titres boursiers, etc. Et même le choix des titres boursiers doit être diversifié. Est-ce possible en investissement responsable ? « Tout à fait, répond sans hésiter Brigitte Lamontagne. Il existe aujourd’hui plusieurs fonds communs de placement en investissement responsable [IR]

qui offrent une belle diversité d’actifs. Et de nouveaux produits financiers IR arrivent maintenant sur le marché. L’intérêt pour ce type de produits grandit. »

Transformer son portefeuille

Est-il compliqué de transformer un portefeuille d’investissement traditionnel en portefeuille d’investissement responsable sans problème et sans trop de coûts ? Brigitte Lamontagne le croit, mais dans la mesure où l’on suit certaines règles de base. « En premier, il faut en parler à son planificateur financier. Si ce dernier ne semble pas maîtriser l’investissement responsable ou s’il apparaît mal outillé pour opérer pareille transformation, alors il vaut mieux aller dans ce cas consulter un planificateur financier spécialisé en investissement responsable. Le succès de cette transformation repose beaucoup sur l’expertise en la matière du planificateur financier. Plus ce dernier possède une expertise en investissement responsable, plus il sera en mesure de bien aviser l’investisseur et surtout de faire le suivi auprès des gestionnaires de fonds de placement afin de s’assurer que ces fonds de placement répondent adéquatement aux exigences de l’investisseur. »

Et il est préférable de s’armer de patience. « Il ne faut pas déconstruire le portefeuille conventionnel d’un seul coup, mais plutôt le faire migrer progressivement vers un portefeuille en investissement responsable. Par exemple, on liquide un fonds commun de placement lorsque ce dernier arrive à échéance, ce qui n’entraîne aucun coût pour l’investisseur. Curieusement, une des choses que le planificateur financier doit gérer dans ce transfert, c’est l’impatience de l’investisseur qui voudrait tout régler trop rapidement. »

Bien que la popularité de l’investissement responsable soit en croissance, autant auprès de nouveaux investisseurs que d’investisseurs plus chevronnés, Marie-Ève Roy aimerait voir davantage de gens faire ce choix. « De nombreuses personnes aujourd’hui on fait le choix de l’alimentation bio et locale. Par contre, quand vient le temps de placer leur argent, elles n’ont pas encore le même réflexe. »