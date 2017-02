Préparer la retraite quand on est travailleur autonome

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

S’il y a un travailleur qui doit préparer sa retraite, c’est bien le travailleur autonome. Car, arrivé à la retraite, ce dernier, ne pouvant profiter d’un régime de retraite fourni par l’employeur, se verra obligé de vivre avec le revenu fourni par les régimes publics de retraite. À moins, évidemment, d’avoir envisagé un autre scénario.

« Un travailleur autonome doit préparer tôt un plan de retraite, avance Angela Iermeri, planificatrice financière chez Desjardins. Et pour ce faire, il a intérêt à consulter un planificateur financier, avec lequel il élaborera un plan de retraite. Et le plus tôt ce sera fait, le mieux ce sera. »

Selon la planificatrice, le travailleur autonome a intérêt à commencer à épargner pour sa retraite dès son arrivée sur le marché du travail, même si, à cet âge, l’idée d’épargner est loin d’être la première qui vienne à l’esprit. « Souvent, en début de carrière, nos revenus sont plus modestes, ce qui peut apparaître à certains comme un frein à l’épargne pour la retraite. Par contre, il faut savoir que même une petite contribution vaut mieux qu’aucune. Et l’on aura toujours le loisir, lorsque nos revenus augmenteront au fil des ans, de réajuster notre contribution à la hausse. » Et pour ceux qui n’ont aucune habitude d’épargne, elle y va de ce conseil : « Il faut alors demander à son institution financière de faire un prélèvement automatique dans son compte bancaire. D’une part, cela assure de ne jamais oublier de faire sa contribution et d’autre part, au bout d’un certain temps, cela devient une habitude à laquelle on ne pense plus. » Autre conseil pour favoriser l’épargne : « Vous pouvez prendre l’habitude de verser tous les revenus qui proviennent de l’État, comme le remboursement d’impôt, l’allocation familiale, le crédit à la solidarité, dans vos épargnes. »

REER ou CELI

Une question qui se pose pour tous les nouveaux épargnants est la suivante : par quoi commencer, le REER ou le CELI ? « Il n’y a pas de réponse générique à cette question, tout dépend de la situation financière de la personne. Par exemple, si la personne est en début de carrière et que son revenu est modeste, l’avantage que procure le crédit d’impôt fiscal pour le REER ne changera pas grand-chose à sa situation fiscale. Il serait alors avisé de contribuer d’abord à un CELI. Lorsque le revenu augmente et que le crédit d’impôt fiscal devient plus attrayant, c’est alors le temps de contribuer à un REER. Et vous pouvez alors vous servir de l’argent de votre CELI pour contribuer au REER, et ce, sans pénalité puisqu’un retrait d’un CELI n’est pas imposable. Dans le cas d’une personne ayant le même revenu, et donc la même situation fiscale, mais qui envisage d’acheter une propriété rapidement, le REER est alors avantageux puisque, en vertu du régime d’accès à la propriété, il pourra se servir de son REER pour acquérir une première résidence. Comme on le voit, c’est du cas par cas, et cela varie selon l’objectif de chacun. C’est pourquoi la consultation avec un planificateur financier est importante. »

D’autant plus qu’aucun plan de retraite n’est coulé dans le béton. « Les circonstances varient tout au long d’une vie ainsi que les objectifs d’épargne. Un planificateur financier saura vous aider à ajuster votre plan de retraite selon ces nouvelles circonstances et ces nouveaux objectifs. » Autre conseil : « Il n’est pas bête pour un travailleur autonome de souscrire à une assurance invalidité. S’il se retrouve un jour dans une situation où il ne peut pas travailler, l’assurance invalidité lui fournira un revenu, dont une partie pourrait être dirigée vers l’épargne. »

Quelques pièges à éviter

Un des pièges qui guettent le travailleur autonome, et c’est le cas de tous ceux dont l’entreprise est constituée en société, est la tentation de se verser un salaire trop modeste. « Il est tentant de se verser un salaire plus bas, afin de payer moins d’impôt, et de compenser en se versant des dividendes. Mais il faut prendre garde de ne pas se donner un salaire trop bas puisque le calcul pour le Régime des rentes du Québec se fait uniquement à partir du revenu d’emploi. Un salaire trop bas fera donc en sorte d’abaisser votre contribution au RRQ et, par conséquent, vous ne profiterez pas de la rente maximum permise au moment de la retraite. »

L’autre piège est d’investir une trop grande partie de son épargne dans son entreprise. « Il est important d’investir dans son entreprise afin de la faire croître. Par contre, il est périlleux de considérer cet investissement comme la seule contribution à sa retraite. Pour que votre entreprise serve à vous procurer une retraite, il faut évidemment la vendre. Et comme on ne connaît pas le prix de vente que l’on aura au moment de la retraite, il est imprudent de ne compter que sur cela. L’investissement dans son entreprise peut être vu comme une forme d’épargne pour la retraite, mais cela ne peut pas être la seule. Il faut diversifier son épargne, et se servir aussi du REER et du CELI, ainsi que d’autres formes d’investissement. »