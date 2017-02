La sécurité combinée à des taux concurrentiels

Épargne Placements Québec offre une gamme de produits d’épargne et de retraite accessible à tous les Québécoises et Québécois.

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Il existe un moyen d’investir de façon sécuritaire dans un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) : dans ce but, les Québécois se tournent vers Épargne Placements Québec. Jacques Delorme, responsable des relations avec les médias au ministère des Finances du gouvernement du Québec, a transmis les questions du Devoir à cet organisme gouvernemental, qui a apporté les réponses qui suivent.

Il est question dans la mission d’Épargne Placements Québec de sécurité financière et de produits d’épargne garantis par le gouvernement… quels sont les avantages dont profite le consommateur sur ces deux plans ?

Épargne Placements Québec contribue à la sécurité financière des Québécoises et des Québécois en leur offrant une gamme de huit produits d’épargne et de retraite adaptés aux besoins des épargnants, notamment à l’aide de produits à terme et à indice boursier.

Parmi les produits à terme, soulignons les Obligations à taux progressif offrant des taux croissants garantis pour chacune des dix années du terme et qui sont remboursables partiellement ou totalement chaque année à leur date anniversaire, et ce, sans pénalité.

Les produits à indice boursier, soit les Obligations boursières du Québec offrent un potentiel de rendement maximal de 60 % pour le terme de 5 ans et illimité pour le terme de 10 ans, et ce, tout en offrant une garantie sur le capital investi.

Tous les produits d’épargne et de retraite d’Épargne Placements Québec sont donc pleinement garantis par le gouvernement du Québec, sans limites de temps et de montant, même au-delà du montant maximum de 100 000 $ et du terme de 5 ans prévus par l’assurance-dépôts.

Avec cette garantie, le capital de même que les intérêts cumulés sont protégés.

La plupart des produits d’Épargne Placements Québec sont admissibles en compte Épargne Placements (non enregistré), compte d’épargne libre d’impôt (CELI), régime enregistré d’épargne-retraite (REER), fonds enregistré de revenu de retraite (FERR), compte de retraite immobilisé (CRI) et fonds de revenu viager (FRV).



Cette sécurité et ces garanties influent-elles sur les rendements ? Des données peuvent-elles le prouver ?

Les taux d’intérêt d’Épargne Placements Québec sont établis de façon à refléter la tendance des taux sur les marchés financiers, et plus particulièrement sur le marché de l’épargne.

Ainsi, pour les produits à terme, les taux sont fixés selon les caractéristiques de chacun des produits en tenant compte des échéances et des modalités de remboursement, et les rendements qui en découlent sont garantis pour chacun des termes offerts qui peuvent aller jusqu’à 15 ans.

Les taux offerts par Épargne Placements Québec sont concurrentiels. Avec l’achat d’une Obligation à taux progressif, les clients peuvent obtenir un taux de rendement de 4,35 % la dixième année.

Pour les Obligations boursières du Québec, le rendement est basé sur la performance boursière de 30 grandes entreprises ayant leur siège social au Québec (IREC Indice Québec IQ-30MC), et elles connaissent actuellement de très bons rendements. Un sommaire est présenté sur notre site Web, où il est possible de prendre connaissance du rendement des émissions échues.

60 % Rendement maximal des obligations boursières du Québec pour le terme de 5 ans.

Au cours de la dernière décennie, quelles ont été les avancées majeures dans les produits REER offerts et dans les avantages consentis aux souscripteurs ?

En général, il n’est pas dans le rôle d’Épargne Placements Québec de se prononcer sur les avancées majeures dans les produits REER.

Cependant, par sa mission de favoriser la sécurité financière des Québécoises et des Québécois, Épargne Placements Québec s’assure de répondre aux besoins des épargnants en leur offrant une gamme de produits d’épargne et de retraite idéale pour la portion sécuritaire d’un portefeuille de placements.

De plus, tous les produits d’épargne et de retraite du Québec sont également admissibles aux régimes et fonds d’épargne-retraite autogérés.



En 2017, existe-t-il des nouveautés dans l’offre d’Épargne Placements Québec ? De quelles façons son positionnement sur le marché apparaît-il attrayant ?

Épargne Placements Québec offre une gamme de produits d’épargne et de retraite accessible à tous les Québécoises et Québécois.

La plupart de nos produits sont disponibles à partir d’un montant d’achat de 100 $ seulement.

Épargne Placements Québec offre également le Prêt REER, un service destiné à faciliter l’accès aux produits REER émis par le gouvernement du Québec.

Les clients d’Épargne Placement Québec peuvent également profiter de plusieurs modalités attrayantes de notre organisation.

Aucuns frais de gestion et d’administration ne viennent diminuer le rendement des placements des clients.

Épargne Placements Québec offre actuellement un boni de 1 % sur le taux d’intérêt de la première année pour les nouveaux fonds REER, FERR, CRI et FRV investis en obligations.

De plus, pour tout montant de 1000 $ et plus transféré dans un REER d’Épargne Placements Québec et investi dans un produit à terme, Épargne Placements Québec rembourse aux clients les frais découlant du transfert. Le remboursement peut atteindre un montant équivalant à 5 % de la somme transférée (plus les taxes), et ce, jusqu’à concurrence de 150 $.

Aussi, chaque trimestre, l’adhérent reçoit un état de portefeuille qui lui permet de gérer efficacement ses placements. Il peut aussi consulter ses placements et ses relevés en ligne et effectuer certaines opérations à partir de notre site Web transactionnel.