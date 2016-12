Le cadeau de Noël de Donald Trump

L’élection de Donald Trump a donné un second souffle à un marché boursier new-yorkais frappé de l’épuisement d’un coureur en fin de marathon. Avec tous ces milliardaires composant sa garde rapprochée qui ont intérêt à soutenir la bonne santé de Wall Street, les grands portefeuilles osent encore le pari des actions en 2017.

Plus large et plus représentatif, l’indice S&P 500 a ajouté 500 milliards de dollars à sa capitalisation depuis l’élection présidentielle, le 8 novembre. Plus petit, plus symbolique mais plus près des valeurs du président désigné, avec une surpondération des bancaires, des entreprises de distribution et des pétrolières, le Dow Jones a pris 9 % depuis, pour se lancer à l’assaut des 20 000 points.

Avec sa poussée de 6,1 % depuis les élections américaines, le S&P 500 affiche sa deuxième performance électorale en importance depuis celle de 9,6 % (dans les 31 premiers jours de Bourse) qui avait suivi l’intronisation de Lyndon B. Johnson en novembre 1963, ont rappelé les analystes de la Banque Nationale. Cette poussée a donné un nouveau souffle à cet élan de quelque 240 % de l’indice baromètre de Wall Street depuis le début de sa phase haussière, en mars 2009.

Cette poussée contourne aussi les rigidités d’une valorisation loin d’être bon marché, avec un ratio multipliant par 20 les bénéfices des 12 derniers mois. D’autant qu’une contraction du ratio cours-bénéfice accompagne généralement une hausse des taux directeurs de la banque centrale. S’il voit le jour en sa forme actuelle, le programme du président désigné combine une hausse des dépenses et une baisse des impôts, surtout ceux des grandes entreprises. L’impact sur la rentabilité sera direct. « Avec des ratios de valorisation aussi élevés, c’est la croissance des bénéfices qui devra animer le marché, plutôt que l’expansion des ratios cours-bénéfice », peut-on lire dans l’étude de la Banque Nationale. Selon le consensus actuel, la croissance des bénéfices des entreprises composant le S&P 500 devrait être de 11,4 % l’an prochain, contre à peine 1,2 % cette année.

Dédiés à Wall Street

Les mesures de stimulation budgétaire et d’allégement réglementaire nourrissent les anticipations. Aussi, l’équipe du président désigné, comprenant tous ces milliardaires dédiés à Wall Street, ne peut qu’inciter à miser davantage sur le marché des actions l’an prochain. Selon un survol de l’agence Reuters effectué auprès de 45 grands gestionnaires de portefeuille, le poids en actions dépasse les 45 % et la pondération en liquidités a été réduite d’un point de pourcentage depuis juin, à 5,4 %. Ces gestionnaires reconnaissent la valorisation élevée des actions, mais ils estiment que celles-ci demeurent encore plus attrayantes que les obligations et qu’elles devraient être portées par l’accélération de la croissance économique attendue l’an prochain.

Pas un pays socialiste

Une surpondération en actions qui s’appuie sur la continuité du renchérissement du loyer de l’argent. Les membres du comité monétaire de la Réserve fédérale tablent sur trois hausses de taux l’an prochain, alors que le marché capitalise plutôt sur deux hausses.

Enfin, et c’est peu dire, l’élection de Donald Trump a permis que les États-Unis ne deviennent pas un pays socialiste. Pour Carl Icahn, le milliardaire américain et actionnaire activiste nommé par le président désigné comme conseiller pour la réglementation, « s’il n’avait pas été élu et si ce qui se passait avait duré quatre ans de plus, nous nous dirigions tout droit vers le socialisme, qui, à mon avis, ne marche pas », a-t-il déclaré lors d’un entretien accordé à la chaîne de télévision financière CNBC.

Le Canada parmi les plus performants

Au chapitre de la performance en 2016, la palme revient au marché boursier canadien, qui domine la liste avec un rendement total touchant les 20 %. Son meilleur score en sept ans ! Il n’est dépassé que par le bond de 46 % des cours pétroliers et se compare à un saut similaire moyen mesuré en Amérique latine. À titre de comparaison, le rendement total du marché boursier aux États-Unis, depuis le début de l’année, oscille autour de 13 %.

Le marché canadien peut-il répéter l’exploit en 2017 ? « Non », disent les analystes de la Banque Nationale. L’indice S&P/TSX se situe déjà à 16,3 fois les bénéfices prévisionnels, qui prévoient une croissance de 26 % en 2017. Et cette prévision de croissance est largement influencée par celle de 602 % attendue dans le secteur de l’énergie et de 59 % dans celui des matériaux.

Mais qui sait si le cadeau de Donald Trump n’aura pas de répercussions au nord de sa frontière ?